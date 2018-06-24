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Головні новини 24 червня: Напад на ромів у Львові, розстріл у кафе Києва та вибори у Туреччині

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Головні новини 24 червня в Україні та світі
Головні новини 24 червня в Україні та світі / Фото з відкритих джерел

У суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. В Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки. Такими були головні новини неділі, 24 червня, в Україні та світі.

Напад на табір ромів у Львові

Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Голова Нацполіції України Сергій Князєв розповів про подробиці нападу на львівський табір ромів, під час якого загинула людина та отримали поранення ще четверо осіб.

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Омбудсмен Людмила Денісова попросила главу МВС Арсена Авакова взяти на контроль розслідування та забезпечити ефективне розслідування в розумні строки. За словами Денісової, в цій ситуації вбачаються ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини.

Напад на ромів
Табір ромів, на яких скоїли напад

Під вечір неділі 24 квітня поліція затримала усіх причетних до нападу на табір ромів на околиці міста. У райвідділку перебувають 12 людей — 11 нападників та організатор.

Вони визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь", яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

Стрілянина в Києві

У Києві поліція затримала власника кафе, який застрелив одного з відвідувачів та ще одного поранив. З місця події було вилучено пістолет Макарова та стріляні гільзи.

Коли поліцейські прибули на місце події, з’ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного – поранив (його із вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу),
– мовиться у повідомленні поліції.

Стрілок виявився 60-річним уродженцем іншої країни, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий чоловік був 29-річним уродженцем Запорізької області, поранений – 31-річний уродженець Донецька.

Вибори в Туреччині

В Туреччині пройшли дострокові президентські і парламентські вибори. Вони супроводжувалися гучними інцидентами.

Зокрема, у місті Суруч у ході спецоперації поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який намагався втекти. Всередині авто правоохоронці знайшли чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники хотіли доставити на одну з виборчих дільниць. А в окрузі Качаробан вбили главу місцевого відділення "Доброї партії".

Вибори в Туреччині
Підрахунок голосів

Наразі відомо, що почався підрахунок голосів, але офіційні результати оголосять за кілька днів. За даними соцопитувань чинного главу держави підтримують 45% виборців, а його головного конкурента – 23% громадян Туреччини. За попередніми даними підрахунку голосів, на виборах президента Туреччини діючий глава держави Реджеп Тайіп Ердоган набирає 59%.

Пожежа в будинку нардепа

У Херсоні горів будинок народного депутата Олександра Співаковського. Зайнялася м'яка покрівля будівлі. Пожежні не виключають версію підпалу. Займання трапилось близько 2 години ночі.

Пожежа в будинку нардепа
Пожежа в будинку нардепа

Зазначається, що посеред ночі, коли нардеп з дружиною спали, раптово спалахнула м'яка покрівля їх котеджу. Сім'я почула запах гару, і подружжя одразу викликали пожежників.

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Рятувальники приїхали вчасно і не дали поширитися полум'ю.

Якби дружина не прокинулась, я думаю, що ми б давали інтерв'ю Господу Богу. Бо я спав, а вона прокинулась. А чадний газ, коли прокинулись, вже був. Дихати нічим було,
– зазначив політик.

Він додав, що поки що експертиза схиляється до того, що це був підпал, беручи до уваги характер займання.

Теги: Новини політики Новини України Новини Туреччини Пожежа Поліція Новини Києва Роми Новини Херсона Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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