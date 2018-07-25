Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві

23-річий водій Кирило Островський на Hummer збив на смерть дівчинку 10-річну дівчинку Анастасію Артемову. Надія Савченко заявила, що збирається йти у президенти України. Потужні зливи з градом паралізували Київ. Сильний дощ розмив один з мостів та підтопив будівлю Солом'янського райсуду. Трагедія у Києві сталася на очах матері. Такими були головні новини 25 липня в Україні та світі.

Водій Hummer на смерть збив 10-річну дівчинку

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Йому уже оголосили про підозру та чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, імовірно, відбудеться у четвер, 26 липня.

Згодом у Прокуратурі міста Києва повідомили, що зловмиснику додатково оголошено про підозру за статтею 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці.

Також у прокуратурі розповіли, що водій автомобіля Hummer, під час наїзду на дівчинку "грубо проігнорував правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору", а сама дівчинка йшла по регульованому пішохідному переході.

23-річного водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння,

– зазначили у відомстві.

Під час затримання чоловік пручався, спершу кричав, що з ним чинять протиправно. Коли затриманого посадили в машину патрульної поліції, він заявив, що не намагався уникнути відповідальності і запитав про стан збитої дівчинки.

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Батько водія автомобіля Hummer, який скоїв наїзд на дівчинку у Києві, переконує, що його син Кирило Островський нікуди не тікав з місця ДТП та опісля навіть всіляко допомагав. Крім того, за його словами, імовірний винуватець смерті неповнолітньої, гальмував і намагався уникнути наїзду, а дитина, як підкреслює чоловік, з'явилась на дорозі раптово.

За словами чоловіка, його син не їхав на червоний і намагався загальмувати у той момент, коли дитина різко вибігла на дорогу, аби не допустити на неї наїзду. Також він припускає, що аварія сталася, коли, імовірно, змінювався сигнал світлофора.

Водночас батько Островського додає, що Кирило насправді не збирався тікати з місця інциденту та не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. Як підкреслює Островський-старший, це вже підтверджено експертизами.

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Додамо, що сім'я водія має намір "домагатися правди" і довести, що Кирило Островський здійснив наїзд не зі своєї провини.

Надія Савченко йде у президенти

Народна депутатка без мандата Надія Савченко заявила, що її політична сила братиме участь у наступних парламентських, а вона сама піде на президентські вибори.

Про це політикиня заявила під час засідання Апеляційного суду.

Наша політична сила буде йти на вибори. Я у президенти? Так, буду йти,

– підкреслила вона.

Крім того, Савченко порадила всім прочитати програму її партії, щоб зрозуміти, "у чому суть змінити політичну систему".

Надія Савченко уже не раз заявляв про намір балотуватися у президенти. Так, вперше вона натякнула, що балотуватиметься на президентських виборах одразу після звільнення її полону.

Гучніші ж заяви з її уст почали лунати після того, як вона вийшла з "Блоку Юлії Тимошенко" та створила власну "Громадсько-політичну платформу Надії Савченко". Зокрема, у квітні вона з камери СІЗО оприлюднила концепцію зміни політичної системи в Україні, що складається з 5 основних тез.

За словами політикині, "для участі у президентській кампанії, насправді, потрібно небагато: 2,5 мільйона гривень, щоб зареєструватися", а далі вона відкриває фонд і "збирає гроші на президентство".

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Зазначимо, що лідер руху "Справедливість", колишній очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко напередодні заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році.

Про це політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами екс-очільника СБУ, він з командою протягом довгого часу працював, аби мати план напередодні виборів.

Я вже людина, яка визначилася для себе. І найголовніше, що з рухом "Справедливість" ми кілька років працювали для того, щоб мати план для країни, мати бачення, мати підтримку. Ясно, що беремо участь у президентських виборах. Так,

– сказав Наливайченко.

Сильні зливи у Києві

25 липня, потужні зливи з градом паралізували Київ. На перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівській сильні опади розмили міст. За інформацією рятувальників, внаслідок зливи відбулося зрушення землі і частини конструкції моста.

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У соцмережах жителі столиці пишуть, що негода розгулялась настільки, що деякими вулицями було важко не те, що пройти, а й проїхати автомобілем.

Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушені переходити вулицю. Рух на кількох дорогах зупинився. Зокрема, біля метро "Дорогожичі" повністю затопило автомобільний тунель. Рівень води сягає дахів машин, на деяких вулицях не працює світлофор.

Сильні потоки дощу потрощили рекламні білборди. Вони впали під тиском води. Про потерпілих рятувальники поки не говорять. Кажуть, були звернення щодо повалених дерев, але жодна людина не постраждала.



Дощ затопив підземний перехід біля метро "Шулявська"



Дивіться відео: Підземний перехід біля станції метро "Політехнічний інститут

Український блогер Антон Скуратов зняв відео, як він перепливає затоплений тунель над переїздом у Києві.

"Сьогодні увесь Київ буквально плавав через дощі. Я також не зміг відмовитися від такого задоволення. Добре, що під рукою був човен", – пише Антон у повідомленні.

У повідомленні прес-служби ДСНС зазначили, що на перетині вулиці Олени Теліги та вулиці Кирилівської осунулась частина землі та конструкції мосту, несучі конструкції мосту не пошкоджені, поки що рух по мосту закрито, рух відновлять після того, як приберуть електродроти.

Сильний дощ у Києві "затопив" будівлю Солом'янського райсуду. Перший поверх будівлі підтоплений.

Внаслідок негоди залиті коридори і парковка навколо будівлі.

Зазначимо, що про потерпілих рятувальники поки не говорять.