Головні новини 26 березня: видворення дипломатів РФ, пожежа в Кемерово, помер Мавроді

Понад півтора десятка країн ЄС, США, Канада і Україна оголосили про видворення загалом понад сотні російських дипломатів через гучну справу отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Внаслідок жахливої пожежі в торговому центрі в Кемерово загинуло 64 людини. У Москві помер відомий аферист Сергій Мавроді. Такими були головні новини понеділка, 26 березня.

Масове видворення російських дипломатів

26 березня понад 20 країн світу оголосили про видворення російських дипломатів через гучну справу щодо отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Серед них і Україна.

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США оголосили, що змушені видворити одразу 60 російських дипломатів та закрити консульство у місті Сіетл.

Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів, а дипвідносини з Росією й так були "де-факто замороженими".

Про видворення дипломатів РФ повідомили щонайменше 14 країн ЄС, не враховуючи Великобританії, яка вислала 23 представників Росії раніше.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 березня 2018 р.

Станом на вечір 26 березня в "акції" взяло участь понад 20 країні світу. Вони оголосили про висилку зі своїх країні більше сотні представників російських посольств та консульств.

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Водночас в Австрії повідомили, що не приєднуватимуться до міжнародного "флешмобу", бо мають на меті стати "будівельниками мосту між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією".

Таку заяву зробив канцлер країни Себастіан Курц.

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 березня 2018 р.

Пожежа в Кемерово: впізнали лише третину загиблих

Вдень 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа.

За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Люди у паніці вистрибували з вікон.

За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що співробітник приватної охоронної фірми при отриманні сигналу про пожежу у торговому центрі у Кемерово відключив систему оповіщення.

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Трагедія забрала життя щонайменше 64 людей. Станом на вечір 26 березня відомо, що вдалось впізнати тіла лише 23 загиблих, восьмеро із них – діти. Ще 13 осіб залишаються в лікарнях з наслідками отруєння чадним газом, загалом постраждалих – більше 40.

У ТРЦ була група 12-річних школярів. Вони приїхали із селища Трещевского Кемеровської області. На честь початку шкільних канікул їх повезли на екскурсію в дитячий центр і кінотеатр. Дітей супроводжували класний керівник і двоє батьків, яким вдалося вибратися з охопленої полум’ям будівлі.

В мережі з’явилось відео перших хвилин після початку пожежі, на якому видно, наскільки швидко густий чорний дим охопив приміщення.

Дивіться відео про пожежу торговому центрі в Кемерово:

Помер Сергій Мавроді

У Москві на 63-му році життя від серцевого нападу помер засновник найбільшої в історії РФ фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді.

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В ніч на 26 березня він був госпіталізований з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова у столиці Росії.

Випадковий перехожий викликав йому швидку.

Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці. Медики 67-ої міської лікарні Москви не змогли врятувати засновника "МММ". Він помер вранці у понеділок.





Помер Сергій Мавроді