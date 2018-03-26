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Главные новости 26 марта: выдворение дипломатов РФ, пожар в Кемерово, умер Мавроди

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Главные новости 26 марта в Украине и мире
Главные новости 26 марта в Украине и мире / Коллаж: 24 Канал

Более полутора десятка стран ЕС, США, Канада и Украина объявили о выдворении всего более сотни российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вследствие ужасного пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. В Москве умер известный аферист Сергей Мавроди. Такими были главные новости понедельника, 26 марта.

Массовое выдворение российских дипломатов

26 марта более 20 стран мира объявили о выдворении российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Среди них и Украина.

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США объявили, что вынуждены выдворить сразу 60 российских дипломатов и закрыть консульство в городе Сиэтле.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов, а дипотношения с Россией и так были "де-факто замороженными".

О выдворении дипломатов РФ сообщили по меньшей мере 14 стран ЕС, не учитывая Великобритании, что выслала 23 представителей России раньше.

По состоянию на вечер 26 марта в "акции" приняло участие более 20 стране мира. Они объявили о высылке из своих стране более сотни представителей российских посольств и консульств.

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В то же время в Австрии сообщили, что не будут присоединяться к международному "флешмобу", поскольку имеют целью стать "строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.

Пожар в Кемерово: опознали лишь треть погибших

Днем 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар.

По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Люди в панике выпрыгивали из окон.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения.

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Трагедия унесла жизни по меньшей мере 64 человек. По состоянию на вечер 26 марта известно, что удалось опознать тела лишь 23 погибших, восемь из них – дети. Еще 13 человек остаются в больницах с последствиями отравления угарным газом, в общем пострадавших – более 40.

В ТРЦ была группа 12-летних школьников. Они приехали из поселка Трещевского Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр. Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей, которым удалось выбраться из охваченного пламенем здания.

В сети появилось видео первых минут после начала пожара, на котором видно, насколько быстро густой черный дым охватил помещение.

Смотрите видео о пожаре в торговом центре Кемерово:

Умер Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни от сердечного приступа умер основатель крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

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В ночь на 26 марта он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в столице России.

Случайный прохожий вызвал ему скорую.

Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце. Медики шестьдесят седьмой городской больницы Москвы не смогли спасти основателя "МММ". Он умер утром в понедельник.

Помер Сергій Мавроді

Умер Сергей Мавроди

Теги: Пожар в Кемерово Новости Украины Новости России Высылка российских дипломатов Новости политики Жертвы Потери Сергей Мавроди
Источник: 24 Канал
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