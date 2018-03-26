Главные новости 26 марта: выдворение дипломатов РФ, пожар в Кемерово, умер Мавроди

Более полутора десятка стран ЕС, США, Канада и Украина объявили о выдворении всего более сотни российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вследствие ужасного пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. В Москве умер известный аферист Сергей Мавроди. Такими были главные новости понедельника, 26 марта.

Массовое выдворение российских дипломатов

26 марта более 20 стран мира объявили о выдворении российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Среди них и Украина.

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США объявили, что вынуждены выдворить сразу 60 российских дипломатов и закрыть консульство в городе Сиэтле.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов, а дипотношения с Россией и так были "де-факто замороженными".

О выдворении дипломатов РФ сообщили по меньшей мере 14 стран ЕС, не учитывая Великобритании, что выслала 23 представителей России раньше.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 березня 2018 р.

По состоянию на вечер 26 марта в "акции" приняло участие более 20 стране мира. Они объявили о высылке из своих стране более сотни представителей российских посольств и консульств.

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В то же время в Австрии сообщили, что не будут присоединяться к международному "флешмобу", поскольку имеют целью стать "строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 березня 2018 р.

Пожар в Кемерово: опознали лишь треть погибших

Днем 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар.

По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Люди в панике выпрыгивали из окон.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения.

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Трагедия унесла жизни по меньшей мере 64 человек. По состоянию на вечер 26 марта известно, что удалось опознать тела лишь 23 погибших, восемь из них – дети. Еще 13 человек остаются в больницах с последствиями отравления угарным газом, в общем пострадавших – более 40.

В ТРЦ была группа 12-летних школьников. Они приехали из поселка Трещевского Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр. Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей, которым удалось выбраться из охваченного пламенем здания.

В сети появилось видео первых минут после начала пожара, на котором видно, насколько быстро густой черный дым охватил помещение.

Смотрите видео о пожаре в торговом центре Кемерово:

Умер Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни от сердечного приступа умер основатель крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

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В ночь на 26 марта он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в столице России.

Случайный прохожий вызвал ему скорую.

Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце. Медики шестьдесят седьмой городской больницы Москвы не смогли спасти основателя "МММ". Он умер утром в понедельник.





Умер Сергей Мавроди