Головні новини 26 квітня: вшанування роковин Чорнобиля, причини вибуху у Балаклії

В Україні 26 квітня вшановували роковини Чорнобильської трагедії. Арсенал у Балаклії підірвали не з безпілотника. У Києво-Печерській лаврі спростували інформацію, що коронавірусом заразились всі священники. Доля Кім Чен Ина – досі невідома. Такими були головні новини неділі, 26 квітня.

Найважливіші новини за сьогодні, 26 квітня, в Україні та світі:

Роковини Чорнобильської трагедії

26 квітня 1986 року четвертий енергоблок ЧАЕС вибухнув під час випробувань. У ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі. Через епідемію коронавірусу та карантинні заходи 34 роковини Чорнобильської трагедії вшановують за мінімальної участі людей.

Звернення щодо Чорнобильської трагедії Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Глибока шана ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих,

– написав Зеленський.

Згодом президент взяв участь у церемонії вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Володимир Зеленський також оглянув місце пожежі в Чорнобильській зоні і зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі у зоні відчуження, та вручив їм державні нагороди.

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Як повідомили Володимиру Зеленському, у Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження готують план, як тут навести лад після масштабних пожеж і як далі розвивати цю територію. План полягає у реалізації таких кроків:

треба знову повернути той імідж, який мала Зона , тобто повернути сюди людей, повернути відвідування, відновити роботу підприємств.

, тобто повернути сюди людей, повернути відвідування, відновити роботу підприємств. з точки зору лісу слід п рибрати захаращення, робити пожежні розриви , щоб більше такі ситуації не виникали;

, щоб більше такі ситуації не виникали; з кожним роком змінювати обличчя цієї території , займатися інфраструктурою.

Дивіться відео візиту президента Зеленського в зону відчуження:

Також вшанували пам'ять ліквідаторів покладанням квітів спікер парламенту Дмитро Разумков та перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

До теми Роковини Чорнобильської катастрофи: моторошна трагедія, яка назавжди змінила світ

Арсенал у Балаклії підірвали не з російського безпілотника

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії підготувала свій перший звіт. У документі нардепи, зокрема, ставлять під сумнів застосування безпілотників для підриву арсеналу. Натомість переконують, що сховище боєприпасів підірвали з землі.

За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії проти версії з безпілотником свідчать два моменти:

Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів , які заздалегідь було закладено в землю.

Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів , а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду.

​Зазначимо, що сховище боєприпасів у Балаклії було найпотужнішим арсеналом у Східній Європі. Зрештою, в результаті вибухів, за словами Арахамії, Україна зазнала збитків на понад 12 мільярдів гривень.

Актуально Вибухи боєприпасів у Балаклії: головне – фото та відео

Що відомо про вибухи у Балаклії?– 23 березня 2017 року в Харківській області в місті Балаклія сталася пожежа на найбільшому в Україні складі з озброєнням. Пожежу вдалося загасити за кілька днів, а от розмінування міста тривало аж до 14 квітня. Сума збитків перевищила 200 мільйонів гривень. В результаті детонації боєприпасів загинула жінка.

– На початку травня 2018 року тут поблизу військової частини А 1352 спалахнула пожежа і було чути вибухи. За даними військових, виникло загоряння сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 гектарів.



Вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 8 617 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 209 пацієнти померли, ще 840 хворих – одужали.

Ситуація у Київо-Печерській Лаврі

У Києво-Печерській лаврі, що належить до Православної церкви України Московського патріархату, спростували інформацію про те, що коронавірусом заразились усі священники.

Митрополит Климент зазначив, що його не так зрозуміли. Він мав на увазі, що практично всі, хто був інфікований коронавірусом почуваються краще. Серед заражених – настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Його вже виписали з Олександрівської лікарні, він здоровий.

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Ситуація у Почаєві

Влада Кременецького району на Тернопільщині, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме ввести надзвичайний стан. Місцеві чиновники повідомляють про різке зростання випадків коронавірусної хвороби у місцевих жителів.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них у місті Почаїв та передмісті – селищі Старий Почаїв.

​Що відомо про коронавірус у Почаєві?Про можливий спалах коронавірусу у Почаївській лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли коронавірусною хворобою. Проте священнослужителі це заперечували. Попри заборону влади, лавра не зачинялась ні у Вербну неділю, ні на Великдень і приймала на служби сотні вірян.

Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври. Керівництво лаври лише 21 квітня закрило святиню.

Спалах COVID-19 у психлікарні на Харківщині

В Обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча на Харківщині спалах COVID-19. Там зафіксовано 11 випадків коронавірусу. На в'їздах до села встановлено контрольно-пропускні пункти.

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Зверніть увагу! У Київському метрополітені заявили, що розповсюджена у ЗМІ інформація щодо можливих дат відновлення його роботи не відповідає дійсності. У метрополітені додали, що, згідно з постановою Кабміну, карантинні заходи в Україні продовжили до 11 травня. Обмеження стосуються і роботи метро.



Карантин продовжили до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Що з Кім Чен Ином: мертвий чи живий

Нещодавно американські ЗМІ повідомили про нібито смерть Кім Чен Ина. Офіційної заяви про це наразі немає. Натомість державне радіо КНДР заявило, що лідер країни займається активною діяльністю.



Про стан лідера КНДР – багато чуток / Фото Главком

Іспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де-Бенос у твіттері заявив, що чутки про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності.

Це офіційно: інформація про тяжкий стан здоров'я нашого лідера Кім Чен Ина помилкова і зловмисна. Дякую за турботу, але благаю журналістів, щоб вони перевіряли джерела інформації та були менш сенсаційними,

– написав Као де-Бенос.

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Що відомо про здоров'я лідера КНДР