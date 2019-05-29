Головні новини 29 травня: Трагедія на шахті Львівщини і повернення Саакашвілі

На шахті "Лісова" на Львівщині стався обвал, внаслідок чого загинули двоє гірників. Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента. Такими були головні новини середи, 29 травня, в Україні та світі.

Трагедія на шахті "Лісова"

На шахті "Лісова", що розташовується у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. Інцидент трапився близько 3 години ночі проти 29 травня на горизонті 242 метри. У результаті під завалом опинилися два гірники. Вони загинули.

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За словами голови Вільної профспілки шахтарів Михайла Волинця, одному із загиблих – лише 22 роки. Його тіло підняли на поверхню майже одразу. Іншого 48-річного шахтаря дістали з-під завалу за деякий час, оскільки рятувальники не виявили чоловіка одразу.

У державному підприємстві "Львіввугілля" уже підтвердили інформацію про смерть двох гірників. За їхніми словами, мовиться про Михайла Турка та Михайла Павлика. Обоє – місцеві жителі. На шахті "Лісова" працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

Михайло Турко – народився у 1997 році. Неодружений, загальний стаж роботи та стаж роботи за професією (гірник) – 9 місяців.



Михайло Павлик – народився у 1971 році. Працював гірником з ремонту гірничих виробок. Одружений, має трьох неповнолітніх дітей, загальний стаж роботи – 18 років 6 місяців, за професією – 10 років 6 місяців.

На місці працювали співробітники ДСНС, медики, поліція та представники Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби. Триває розслідування причин і обставин трагедії. Створено спеціальну комісію. Після аварії шахта працює у штатному режимі.

Аварія на шахті "Лісова", дивіться відео: Президент Володимир Зеленський того ж дня прилетів на Львівщину, щоб навідатись на шахту, де сталась трагедія. Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів, висловив їм співчуття і наголосив на необхідності розв'язати питання з забезпеченням житлом сімей загиблих. Також президент зустрівся з працівниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" і шахтарі розповіли Зеленському про затримки з виплатою заробітної плати. Далі президент провів нараду стосовно нічної аварії та ситуації на шахті .Ми розшифрували для вас найголовніші тези із зустрічі Зеленського з гірниками – читайте у матеріалі 24 каналу або дивіться відео із зустрічі.

Зеленський зустрівся з гірниками шахти "Лісова": відео

Крім того, Зеленський заявив, що скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі. Орієнтовно засідання Ради національної безпеки та оборони України може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент наголосив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать по 100 тисяч гривень від держави. Володимир Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Саакашвілі в Україні

Міхеїл Саакашвілі 29 травня повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45. Прикордонники пропустили колишнього чиновника, адже "громадянам України не може бути обмежено в'їзд на територію України за жодних обставин". Разом із Саакашвілі прилетіли його помічниця, адвокат В'ячеслав Самсоненко та нардеп Віталій Купрій.

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Довкола цієї події – повернення політика в Україну – зчинився справжній ажіотаж. Зустріти його приїхали не тільки соратники та прихильники, а кілька десятків журналістів. Коли вийшов Саакашвілі, люди скандували "Міша!" та не давали йому пройти – хотіли потиснути руку або привітатись з політиком.



Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі у "Борисполі": фото

Зустріти Саакашвілі в аеропорту прийшли соратники, прихильники та журналісти: фото 24 каналу

В очікуванні коментарів від Саакашвілі зібралось дуже багато журналістів, що утворило, давку і бардак.



Зібралось дуже багато людей Зібралось дуже багато людей



Саакашвілі

Політик висловив подяку Зеленському, який своїм указом повернув йому громадянство, доволі неформально – виразом "Пацан сказав – пацан зробив". На його думку, Зеленський показав, що він незалежний політик. Бо останній "чудово знає, що багато людей зі старої і навіть з чинної влади не хочуть бачити Саакашвілі в Україні". Але він не побоявся повернути йому українське громадянство. Політик вважає, що це історичний шанс для України мати такого президента.

Цей президент (Зеленський – 24 канал) – не простий хлопець, і він багатьох здивує. Я маю на це чуйку,

– сказав він. Також він подякував журналісту Дмитру Гордону, депутатам Степану Хмарі та Віталію Купрію у сприянні його поверненню в Україну. "Я хочу усіх привітати. Мене зараз переповнюють емоції, тому що дуже емоційно дихати українським повітрям, ступити на українську землю. Майже 1,5 року тому мене захопили охоронці колишнього президента і вивезли у Варшаву. Мене вигнала барижна влада. Я вернувся в країну, яку люблю. Я вернувся сюди робити те, що я найкраще вмію робити", – зауважив Саакашвілі. Він висловив впевненість, що Україна буде найбільш успішною в Європі. Стосовно політики, то заявив, що особистих амбіцій не має, тож не за посадами приїхав. "Я за те, щоб змінювати цю країну", – зазначив Саакашвілі. Журналісти 24 каналу зібрали для вас найяскравіші цитати з виступу Саакашвілі в аеропорту – читайте тут.

Саакашвілі наразі ще не має українського паспорта. В Київ політик зміг прилетіти завдяки "Посвідченню особи на повернення в Україну", яке йому у Варшаві передала українська консул.



Посвідчення на повернення в Україну Саакашвілі

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.



Що пов'язує Саакашвілі з Україною

Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну:

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

Законопроект про імпічмент

Володимир Зеленський 29 травня подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. Глава держави також сподівається, що нардепи розглянуть ще один проект – про зняття з них депутатської недоторканності. Про це заявив представник президента Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук на брифінгу.

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Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, сьогодні передав до Верховної Ради проект закону України "Про особливу процедуру з усунення з поста президента України – імпічмент",

– сказав Стефанчук.



Законопроект Зеленського про імпічмент

Президентський законопроект про імпічмент зареєстрували у Верховній Раді. Текст документа уже опублікували на сайті парламенту.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Також представник Зеленського нагадав, що у Верховній Раді лежить законопроект, яким скасуовується депутатська недоторканність.

"Це було би чесно, якби ми разом ці два проекти провели з тим, щоби і президент мав свою процедуру усунення його з поста, і Верховна Рада мала межі своєї недоторканості", – додав Стефанчук.

Закон про зняття недоторканності з депутатів: що відомо



Ще 19 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроект про скасування депутатської недоторканності. "За" проголосували 336 народних депутатів.



Далі законопроект надіслали до Конституційного суду і 6 червня 2018 року суд постановив, що порушень Конституції у документі немає. З того часу Рада до розгляду законопроекту не поверталася.

За словами Стефанчука, команда Зеленського чесно прописала цю процедуру і чесно передала її до парламенту. Тому, президент робить "другий крок назустріч Верховній Раді з тим, аби спробувати налагодити співпрацю у подальшому".

Окрім того, радник президента анонсував подання подальших проектів законів, зокрема щодо відповідальності за кнопкодавство, боротьби з корупцією та народовладдя.

Додамо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні.

Що говорив Зеленський про імпічмент? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.



"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.