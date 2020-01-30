Головні новини 30 січня: звільнення Гримчака, евакуація українців з Китаю, знову без "Дії"

Колишній заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак вийшов на свободу із СІЗО. Україна почала евакуацію своїх громадян з інфікованого коронавірусом Китаю. У Мінцифрі знову перенесли презентацію мобільного додатку "Дія", що має об'єднати всі державні послуги на одному сайті. Стрілянина та вибух у Харкові: що сталося в місті. Такими були головні новини четверга, 30 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 30 січня, в Україні та світі:

Гримчак на волі

Важливо: У 16 містах опалювальний сезон може закінчитися вже 1 лютого: причина

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак 30 січня вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО Києва. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,

– розповіла захисниця Гримчака Тетяна Матяш.

Інформацію про звільнення Гримчака з-під варти підтвердила і його дружина Юлія.

У чому підозрюють Гримчака? Юрія Гримчака разом із помічником правоохоронці затримали 14 серпня 2019 року на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



Ексзаступник міністра пропонував вплинути на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, він нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. 22 жовтня ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.



У СІЗО Гримчак перебував від 16 серпня.

Хто такий Юрій Гримчак та у чому його підозрюють правоохоронці – детальніше читайте на сайті 24 каналу.

Евакуація з Китаю

Небезпечний коронавірус: На круїзному лайнері запідозрили спалах коронавірусу: планують евакуювати 6 тисяч людей

Перший борт із українцями, яких евакуювали з Китаю, прибув у "Бориспіль" близько 15:00 30 січня. Літак забрав громадян України з острова Хайнань.

З міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили.

Українців здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, до того ж лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі". Також туристи зазначили, що рейс не особливо відрізнявся від звичайного.

Такий самий рейс відбудеться ще 3 лютого.

Що ще нового відомо про китайський коронавірус:

Смертельний коронавірус: останні дані

Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 171 людина.

Відомо про 8235 випадків зараження у всьому світі.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.



Міфи та правда про коронавірус з Китаю/ інфографіка 24 каналу

Без "Дії"

Резонансне: Українська депутатка проголосувала за повернення Росії до ПАРЄ

Запуск мобільного додатку "Дія" переносили вже кілька разів. Так само сталося і цього разу. Йдеться про додаток, розроблений в рамках проєкту "держава в смартфоні". Цей сервіс має об'єднати всі державні послуги в на одному сайті або в мобільному.

Зокрема, у смартфоні будуть електронні водійські права, студентський та навіть паспорт.

Так от: планувалася гучна презентація за участі найвищих високопосадовців. Втім, напередодні у Мінцифрі повідомили: презентацію проводити 30 січня не будуть, а проведуть через тиждень.

Кажуть, з роботою додатка така затримка не пов’язана. Все – через проблеми зі здоров’ям міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Які послуги за допомогою "Дії" можна буде здійснити:

написати скаргу на чиновника;

перереєструвати автомобіль;

стежити за успішністю дитини у школі;

сплатити податки чи комунальні послуги;

отримати рецепт на ліки;

зареєструвати дитину після народження;

отримати чи надати дозвіл на будівництво.

Попередньо, усі ці послуги мають бути доступними до 2022 року.

Стрілянина та вибух у Харкові

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У Харкові 30 січня посеред міста сталася стрілянина та пролунав вибух. Сутичка між невідомими людьми трапилася під стінами Обласного будинку дитини №2, що на вулиці Кузнецькій.

У сутичці брали участь приблизно два десятки людей. У поліції кажуть: попередньо, постраждалих нема. Хоча у соцмережах передавали – поранення міг отримати член Нацкорпусу Сергій Величко. Його могли забрати з місця інциденту на автівці.

Під час сутички учасники застосовували травматичну зброю і гранату.

Бійку та момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження. На ній видно, що перед штовханиною на місце події під’їхало 2 автівки, згодом до них доєдналася ще третя.

У якийсь момент біля припаркованого автомобіля стається вибух – це чітко видно на ролику. Фактично відразу після цього учасники бійки втікають з місця інциденту.

Сутичка та вибух у Харкові: відео

У Харкові відразу ж ввели план перехоплення "Сирена", розшукують білий автомобіль, у якому, крім зловмисників, може перебувати постраждала людина.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Весна близько!

Отакої: Літак із Криму екстрено приземлився в Москві: одна з пасажирок погрожувала себе підірвати

Тепла зима дається взнаки – наприкінці січня у Миколаєві вже розцвітають підсніжники. Квіти мали б з’явитись з-під снігу на початку березня, проте з тими температурними показниками, які демонструє цьогорічна зима – вони вже тішать око відвідувачів місцевого зоопарку.

І нічого казати: мовляв, Південь, – нічого дивного. Напередодні підсніжники вигулькнули на північній Чернігівщині. Отакі вони – передвісники весни.