Головні новини 30 березня: в Україні запрацював 4G, помста Росії, Луценко проти Холодницького

У п’ятницю, 30 березня, в Україні запрацював 4G-зв'язок. Голову САП Назара Холодницького можуть звільнити з посади з ініціативи генпрокурора Юрія Луценка. Росія масово висилає з країни іноземних дипломатів. Гурт "Океан Ельзи" презентував новий кліп. Такими були головні новини 30 березня в Україні та світі.

4G в Україні

30 березня найбільші українські оператори lifecell і Vodafone запустили надшвидкісний інтернет-зв'язок четвертого покоління у багатьох українських містах. Що таке 4G? Це четверте покоління мобільного інтернету, що забезпечує якісний зв'язок, стабільне з’єднання, високу швидкість завантажень та велику ємність даних. 4G-мережа забезпечує швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с та передавання – до 90 Мбіт/с.

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Що потрібно для користування 4G?

Перш за все, Ваш мобільний телефон має підтримувати цю технологію. Перевірити це можна у налаштуваннях пристрою у розділі "Мобільні дані" (або "Стільникові дані", чи "Передача даних"). Окрім того, потрібно мати USIM-картку. Це розширена модифікація стандарту SIM, що є адаптованою до роботи у високошвидкісних мережах відповідного типу.

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Які переваги має 4G?

Завдяки 4G можна переглядати відео високої якості онлайн без затримок. Крім того, можна миттєво завантажувати файли, здійснювати відеодзвінки у найвищій якості, виходити в прямі ефіри з якісними онлайн-трансляціями та безперешкодно грати в онлайн-ігри. Окрім того, 4G – це також "інтернет речей", "розумна" медицина, управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці та мобільні паспорти mobile ID, а також інші smart-сервіси.

Луценко проти Холодницького

Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за розглядом питання щодо зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Причиною свого звернення Луценко назвав "дисциплінарні проступки" Холодницького.

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У свою чергу голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, під час прослуховування кабінету Холодницького вдалося зафіксувати інформацію про його тиск на певних посадових осіб, щодо яких були провадження.

По-перше, мовиться про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень,

– розповів директор НАБУ.



Луценко ініціює звільнення Холодницького

На ініціативу Луценка Холодницький відповів, що за посаду голови САП він не тримається, а заяву на звільнення він написав ще у перший день після призначення на цю посаду. Окрім того, голова САП запевнив, що 3 квітня прийде на допит до Департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

До слова, як запевнив Ситник, у разі усунення Холодницького з посади, САП керуватиме не Луценко, а заступники керівника антикорупційної прокуратури.

Росія видворяє дипломатів

Російська Федерація висилає іноземних дипломатів у відповідь на видворення російських дипломатичних співробітників понад 20 країнами через отруєння у Великобританії екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Перелік країн, дипломатів яких видворяють із Росії: США – 60, Україна – 13, Німеччина – 4, Польща – 4, Литва – 3, Чехія – 3, Молдова – 3, Італія – 2, Румунія – 2, Латвія – 2, представники дипмісії Нідерландів – 2, представники дипмісії Швеції – 1, військовий аташе Естонії – 1, Фінляндія – 1.

Усі вони повинні покинути територію Росії до 7 квітня.



Росія висилає іноземних дипломатів

Окрім того, російське МЗС вимагає від Лондона зрівняти загальну кількість дипломатів та адміністративних співробітників з кількістю росіян, які працюють в диппредставництвах у Британії. На це Лондону дається місяць. Корім видворення американських дипломатів, Росія також вирішила закрити консульство США у Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що Росія висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

Видворення з Росії українських дипломатів прокоментував глава МЗС України Павло Клімкін.

Дзеркальна реакція Росії з висилкою наших дипломатів – це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі,

– написав український міністр.

Новий кліп "Океану Ельзи"

Український гурт "Океан Ельзи" після майже річної паузи презентував зворушливий кліп на нову пісню "Без тебе".

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Героями ролика, знятого на західному узбережжі США, стали щонайменше 13 пар близнюків різної статі і віку. Також у відео з'являється і фронтмен колективу Святослав Вакарчук.

Дивіться відео нового кліпу "Океану Ельзи":