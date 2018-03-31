Головні новини 31 березня: нев'їздні дипломати РФ, е-декларації політиків та Хілтон у Львові

СБУ закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, яких видворили зі США через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Політики останній день мали змогу заповнити е-декларації. Світова зірка Періс Хілтон приїхала до Львова. Син Віктора Ющенка Андрій вдруге одружився. Такими були головні новини 31 березня.

Персони нон грата

31 березня Служба безпеки України закрила в’їзд в Україну 60 громадянам РФ, яких видворено з США за причетність до діяльності спецслужб РФ.

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Російським дипломатам заборонено в'їжджати на територію України терміном на 5 років. Під заборону потрапили 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня.

Окрім того, голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Елла Памфілова потрапила у розділ "Чистилище" бази "Миротворець"

За словами волонтерів проекту "Миротворець", голова ЦВК РФ потрапила у базу через участь у спробах легалізації анексії АР Крим Росією, а це – замах на територіальну цілісність і безпеку України.

Доходи політиків

31 березня закінчується термін подання електронних декларацій українськими політиками. Тож сьогодні з'явилось ще декілька цікавих декларацій.

Електронну декларацію за 2017-й рік показав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Згідно з нею, доходи глави уряду за рік становили 17 мільйонів гривень.

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Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко, який називають "сірим кардиналом" української політики і одним з найближчих друзів Президента, заробив приблизно 7,7 мільйона гривень, зарплата становила лише 252 тисячі гривень.

У декларації чимало цікавого, зокрема, лише ювелірних виробів, задекларованих на дружину – на майже 1,5 мільйона гривень. Немаленька колекція дорогих годинників й у самого Кононенка – у декларації він вказав їх одразу 5 на загальну суму майже 2,5 мільйона гривень.

Аби уникнути проблем із законом, представники громадських організацій таки подали декларації про майно, зокрема, і представники Центру протидії корупції. Серед задекларованого майна: триметровий макет сідниць, сорочка з популярним нині антикорупційним лозунгом, гамівна сорочка.

Генпрокурор України Юрій Луценко задекларував 1 мільйон 302 тисячі гривень зарплати, отриманої у 2017 році. При цьому глава ГПУ вказав у декларації, що не має власного автомобіля.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, якому сьогодні виповнилося 54 роки, у 2017 році отримав понад 731 тисячу гривень зарплати та 1,89 мільйона гривень відсотків. Детальніше – читайте за посиланням.

Ющенко-молодший одружився

32-річний син третього президента України Андрій Ющенко одружився з 34-річною Оленою Безуглою, яка родом із Запоріжжя.

Весілля відгуляли ще у листопаді 2017 року. Невістка Олена Безугла на два роки старша за Ющенка-молодшого. Вона має власний благодійний фонд та займається ресторанним бізнесом.

Пара познайомилась 14 років тому, ще до першого шлюбу Андрія Ющенка з Лізою Єфросініною у 2014 році. Як відомо, через 3 роки шлюб розпався.

Періс Хілтон у Львові

Сьогодні вранці до Львова прибула Періс Хілтон. Знаменита американка прилетіла до Львова зі своїм нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем. Періс Хілтон була запрошена на урочисте відкриття Grand Hotel.

У своєму Instagram американська модель та співачка виклала фото розкішних апартаментів в готелі Grand Hotel, на відкриття якого зірка приїхала.

Періс Хілтон живе у президентському номері у Львові

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 31 Бер 2018 р. о 5:41 PDT

Також Періс показала, як українці зустріли її в аеропорту, де на неї чекало чимало прихильників, з якими зірка спілкувалася, фотографувалася та роздавала автографи.

Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча виклала в Instagram фото, на якій вона спілкується з Періс Хілтон.