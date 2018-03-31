7 мільйонів доходу, дорогі годинники і оренда будинку в Іспанії: декларація Кононенка

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко, який називають "сірим кардиналом" української політики і одним з найближчих друзів Президента заповнив електронну декларацію про доходи у 2017-му році.

Так, у декларації Кононенка вказано, що торік він заробив приблизно 7,7 мільйонів гривень, зарплата народного депутат становила лише 252 тисячі 102 гривні.

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У вигляді відсотків у банку депутат вказав 378 тисяч гривень доходу.

Понад 7 мільйонів гривень дивідендів він отримав у ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК", кінцевим бенефеціаром якого та власником акцій з 2009 року на суму 5 897 543 гривень є сам Кононенко.

На рахунках в "Укрсоцбанку" в депутата 2,5 мільйона гривень і 1099 євро. Готівкою він тримає 800 тисяч євро та 900 тисяч доларів.

У графі декларації про нерухомість переважно все записано на дружину Ігоря Кононенка. Зокрема, житловий будинок у Києві на 1643,6 метри квадратні, квартира також у столиці на 239,8 "квадрати", земельні ділянки на 4645 та 2255 м кв та скромне домоволодіння на 36,6 метрів.

Уся ця нерухомість записана на Лілію Кононенко з грудня 2017 року, а її чоловік має право безоплатного користування зазначеним майном.

В Іспанії родина Кононенків орендує будинок площею майже 540 метрів квадратних, а донька Ольга винаймає апартаменти у Франції.

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Заступник голови "БПП" також вказав довгий перелік цінного майна – самих лише ювелірних виробів, задекларованих на дружину – на майже 1,5 мільйона гривень.

Немаленька колекція дорогих годинників й у самого Кононенка – у декларації він вказав їх одразу 5 на загальну суму майже 2,5 мільйона гривень.

Що цікаво, найдешевший із вказаних годинників – Louis Vuitton за 264 тисячі гривень.





Кононенко задекларував годинників на 2,5 мільйона