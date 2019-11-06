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      Готівковий курс валют 6 листопада: євро відчутно подешевшав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 06.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 6 листопада в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро і долара 6 листопада на готівковому ринку продовжив зростати, як і день тому.

      Долар у середу купували за 24,53 гривні (на 8 копійок дешевше, аніж у вівторок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 24,77 гривні (-9 копійок).

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      Євро купували за 27,12 гривні (-17 копійок), а продавали по 27,53 гривні (-16 копійок).

      За курсом валют від НБУ 6 листопада долар подешевшав на 9 копійок і коштував 24,71 грн. Євро втратив у ціні 26 копійок і коштував 27,46 грн.

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      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Важливо: У бюджеті-2020 врахували інтереси кредиторів, а не людей: думка експерта

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
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