Говорили про проведені й майбутні спецоперації: Зеленський провів важливу Ставку
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський провів Ставку з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та командувачами різних напрямків. Президент заявив, що говорили також про спеціальні операції України.
Відповідну інформацію український лідер оприлюднив ввечері 15 вересня. Варто зауважити, що мовилось також про постачання для фронту.
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Що відомо про Ставку
Володимир Зеленський розповів, що на Ставці провели детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Зокрема, доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі з:
- Харківщини;
- Луганщини;
- Донбасу;
- Запоріжжя;
- Півдня України.
За словами президента, була й доповідь розвідок.
Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту,
– коротко пояснив президент.
За його словами, була велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про:
- поточну динаміку власного виробництва;
- перспективи його нарощування.
Останні новини про діяльність ЗСУ
- Нещодавно Україна провела щонайменше декілька вдалих операцій. Зокрема, 11 вересня наша розвідка повернула під контроль Києва "вишки Бойка", які були під окупацією росіян ще з 2015 року.
- Після цього у ніч проти 13 вересня у Севастополі пролунали вибухи на судноремонтному заводі. Внаслідок "бавовни" російські окупанти втратили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Вже 14 вересня у районі Євпаторії також лунали вибухи. Через деякий час джерела 24 каналу в СБУ розповіли, що військова контррозвідка СБУ та наші Військово-морські сили спільно провели унікальну спецоперацію, під час якої знищили російський комплекс ППО "Тріумф". Він коштує 1,2 мільярда доларів.
- Вже 15 вересня джерело у спецслужбах розповіло 24 Каналу, що 14 вересня з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти.