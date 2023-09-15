Говорили про проведені й майбутні спецоперації: Зеленський провів важливу Ставку

Володимир Зеленський провів Ставку з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та командувачами різних напрямків. Президент заявив, що говорили також про спеціальні операції України.

Відповідну інформацію український лідер оприлюднив ввечері 15 вересня. Варто зауважити, що мовилось також про постачання для фронту.

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Що відомо про Ставку

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці провели детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Зокрема, доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі з:

Харківщини;

Луганщини;

Донбасу;

Запоріжжя;

Півдня України.

За словами президента, була й доповідь розвідок.

Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту,

– коротко пояснив президент.

За його словами, була велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про:

поточну динаміку власного виробництва;

перспективи його нарощування.

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