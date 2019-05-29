Громадянство України отримав сирієць, який допомагав визволяти українських моряків

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав громадянство держави уродженцю Сирії Тамеру Мохаммеду Маджеду Аль-Тунсі. В указі мовиться, що український паспорт сирійцеві дали за видатні заслуги перед країною.

47-річний Аль-Тунсі – засновник кількох українських та сирійських компаній, є почесним консулом України в Алеппо. Підприємець активно займається благодійністю в Одесі та вже довго мешкає в цьому місті.

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Тамер Аль-Тунсі допомагав українцям евакуюватися з Сирії, де триває війна. А в 2018 році він брав участь у поверненні українських моряків з корабля "Старшина Деров", заарештованого в сирійському порту Тартус.

У 2016 році тодішній український президент Петро Порошенко нагородив Аль-Тунсі орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Такий орден в Україні вручають за видатні заслуги перед державою в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету країни, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

28 травня своїм указом Зеленський повернув українське громадянство екс-губернаторові Одещини Міхеїлу Саакашвілі, а також надав громадянство російському нападнику хокейної команди "Донбас" Олександру Костікову.