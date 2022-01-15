Група мігрантів з Білорусі знову намагалися прорватися через кордон до Польщі

Кілька десятків мігрантів 14 січня знову штурмували польський кордон з боку Білорусі. Ба більше, у прикордонників знову летіли скляні пляшки, каміння та колоди.

Так, 54 нелегали намагалися незаконно перетнути кордон. У ділянці біля Наревці затримали 31 громадянина Ірану.

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У районі Черемхи і Міхалово білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами.

Що зараз відбувається на кордонах

Зауважимо, що від початку 2022 року на кордоні вже були штурми мігрантів, хоч менш масштабні, ніж у 2021. Наприклад, 2 січня четверо нелегалів намагались прорватись до Польщі. Вони ножицями розрізали огорожу, а після цього почали кидати каміння та гілки у польських прикордонників.

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