17:07
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Група школярок на "стрілці" відгамселила ровесниць на Дніпропетровщині

      818 Читать новость на русском
      У Кам'янському натовп школярок жорстоко побив ровесниць (ілюстративне фото)
      У Кам'янському натовп школярок жорстоко побив ровесниць (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У Кам’янському на Дніпропетровщині група школярок з кулаками накинулась на своїх ровесниць. У результаті постраждали дві дівчинки. Відомо, що одна із потерпілих навчається у місцевій школі №35, натомість неповнолітні зловмисниці – учениці 7-ї школи.

      Як пише "Сайт міста Кам’янське", бійка виникла внаслідок конфлікту між двома школярками, щоправда його причина поки є невідомою.

      Читайте також: Підлітки побили до смерті свого товариша через борг: деталі резонансного інциденту на Львівщині

      Так, дівчата вирішили з'ясувати взаємини в одному з дворів і обидві привели з собою подруг. Однак, кількість учасників "групи підтримки" кожної зі сторін відрізнялася кардинально. З ученицею 7-ї школи прийшли близько десяти осіб, а з її суперницею з 35-ї школи – тільки одна.

      Зрештою остання почала кликати на допомогу та намагалася викликати поліцію, але не встигла. В результаті інциденту дівчата зазнали травм, відтак їх було госпіталізовано. Батьки потерпілих, зі свого боку, написали заяву в поліцію.

      За словами старшого інспектора сектору моніторингу Кам'янського відділку поліції Олени Тимченко, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Як підкреслює вона, висновок про легкі тілесні ушкодження зробив судмедекспер, що оглядав дівчат.

      Причини та обставини конфлікту встановить слідство. Досудове розслідування триває.

      Нещодавно в Україні стався ще один подібний випадок, але вже у Маріуполі. Тут також група підлітків жорстоко побила учня іншої школи. Перед цим вони у школяра вимагали гроші та погрожували.

      Читайте також: Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний

      Якими є причини жорстокості серед підлітків? За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, жорстокість і насильство у дитячому середовищі – це результат виховання та цінностей, які прищеплюються дитині, або ж безвідповідальне ставлення до виховання з боку батьків.

      Хлопці й дівчата, які бачать насильство чи відчувають його на собі – ретранслюють його. Часом, таким чином вони самореалізовуються. Для них дуже важливим є почуття приналежності до групи, бо вони можуть йти за нею. Вони бояться втратити "друзів" і стати "ізгоєм". Якщо в дітей немає дозвілля, завдяки якому вони можуть реалізуватися, тоді вони самі його шукають, і часто – деструктивно,
      зазначив він у коментарі 24 каналу.

      Яке покарання передбачено для неповнолітніх агресорів? У грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу (агресивна поведінка дітей один до одного). Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав тодішній президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності. Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

      Крім того, українське законодавство для неповнолітніх передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. До кримінальної відповідальності можуть притягати дітей, які до вчинення злочину досягли 16 років. Це так званий загальний вік кримінальної відповідальності.

      Також закон передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності. Мовиться про дітей, віком від 14 до 16 років, яких можуть притягнути до кримінальної відповідальності за такі злочини:

      • убивство;
      • зґвалтування;
      • умисне тяжке тілесне ушкодження;
      • хуліганство та інші.

      Булінг, школи. діти, жорстокість, підлітки
      Булінг в українських школах: інфографіка 24 канал 

      інші випадки жорстокості серед підлітків, що траплялися в україні:

      blog_ava
      Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
      сьогодні
      10639
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Діти і неповнолітні Кам'янське Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сьогодні , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 189
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 16:27 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 3227
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      883
      Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      сьогодні , 15:02 Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      Злой Одессит 360
      Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      сьогодні , 14:34 Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      Яніна Ткачук 7407
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук