Група школярок на "стрілці" відгамселила ровесниць на Дніпропетровщині

У Кам’янському на Дніпропетровщині група школярок з кулаками накинулась на своїх ровесниць. У результаті постраждали дві дівчинки. Відомо, що одна із потерпілих навчається у місцевій школі №35, натомість неповнолітні зловмисниці – учениці 7-ї школи.

Як пише "Сайт міста Кам’янське", бійка виникла внаслідок конфлікту між двома школярками, щоправда його причина поки є невідомою.

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Так, дівчата вирішили з'ясувати взаємини в одному з дворів і обидві привели з собою подруг. Однак, кількість учасників "групи підтримки" кожної зі сторін відрізнялася кардинально. З ученицею 7-ї школи прийшли близько десяти осіб, а з її суперницею з 35-ї школи – тільки одна.

Зрештою остання почала кликати на допомогу та намагалася викликати поліцію, але не встигла. В результаті інциденту дівчата зазнали травм, відтак їх було госпіталізовано. Батьки потерпілих, зі свого боку, написали заяву в поліцію.

За словами старшого інспектора сектору моніторингу Кам'янського відділку поліції Олени Тимченко, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Як підкреслює вона, висновок про легкі тілесні ушкодження зробив судмедекспер, що оглядав дівчат.

Причини та обставини конфлікту встановить слідство. Досудове розслідування триває.

Нещодавно в Україні стався ще один подібний випадок, але вже у Маріуполі. Тут також група підлітків жорстоко побила учня іншої школи. Перед цим вони у школяра вимагали гроші та погрожували.

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Якими є причини жорстокості серед підлітків? За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, жорстокість і насильство у дитячому середовищі – це результат виховання та цінностей, які прищеплюються дитині, або ж безвідповідальне ставлення до виховання з боку батьків.

Хлопці й дівчата, які бачать насильство чи відчувають його на собі – ретранслюють його. Часом, таким чином вони самореалізовуються. Для них дуже важливим є почуття приналежності до групи, бо вони можуть йти за нею. Вони бояться втратити "друзів" і стати "ізгоєм". Якщо в дітей немає дозвілля, завдяки якому вони можуть реалізуватися, тоді вони самі його шукають, і часто – деструктивно,

– зазначив він у коментарі 24 каналу.

Яке покарання передбачено для неповнолітніх агресорів? У грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу (агресивна поведінка дітей один до одного). Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав тодішній президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності. Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

Крім того, українське законодавство для неповнолітніх передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. До кримінальної відповідальності можуть притягати дітей, які до вчинення злочину досягли 16 років. Це так званий загальний вік кримінальної відповідальності.

Також закон передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності. Мовиться про дітей, віком від 14 до 16 років, яких можуть притягнути до кримінальної відповідальності за такі злочини:

убивство;

зґвалтування;

умисне тяжке тілесне ушкодження;

хуліганство та інші.



Булінг в українських школах: інфографіка 24 канал

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