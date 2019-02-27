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      Чому насильство таке поширене серед дітей і що з цим робити: дитячий омбудсмен

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      Микола Кулеба: сьогодні насильство дуже поширене в дитячому середовищі
      Микола Кулеба: сьогодні насильство дуже поширене в дитячому середовищі / unsplash.com

      В Україні 3 мільйони дітей живуть з одним із батьків, а кожна друга сім’я розходиться. Часто розлученню передують сварки й навіть насилля, свідками яких стають діти. Часто потім вони ретранслюють це на однолітків. Про покарання для малолітніх агресорів в інтерв'ю 24 каналу розповів Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

      Хто такий Микола Кулеба? Уповноважений президента України з прав дитини. Заснував та очолив благодійну організацію "Відкрите серце", пізніше – міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей". Створив мережу благодійних центрів допомоги безпритульним дітям Києва. Відкрив перший в Україні "Міський центр дитини".

      Читайте в першій першій частині інтерв’ю з Миколою Кулебою:

      • через що вітчизняні парламентарі відмовились підтримати ратифікацію Гаазької конвенції з усиновлення;
      • чому в Україні 3 мільйони дітей живуть в неповних сім’ях, а кожне п’яте маля народжується поза шлюбом;
      • чому кожна друга сім'я в Україні розпадається.

      Тож, Миколо Миколайовичу, випадок, коли поблизу столичного торгового цетру діти побили дорослого чоловіка задля розваги, шокував багатьох. На ваше преконання, чому сьогоднішні підлітки такі агресивні?

      На жаль, жорстокість та насильство дуже поширені в дитячому середовищі. Це результат виховання і цінностей, які прищеплюються дитині, або безвідповідальне ставлення до виховання з боку батьків. Хлопці й дівчата, які бачать насильство чи відчувають його на собі – ретранслюють його.

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      Часом, таким чином вони самореалізовуються. Для них дуже важливе почуття приналежності до групи, бо вони можуть йти за нею. Вони бояться втратити "друзів" та стати "ізгоєм". Якщо в дітей немає дозвілля, завдяки якому вони можуть реалізуватися, тоді вони самі його шукають, і часто – деструктивно.

      Кулеба, дитячий омбудсмен, діти, підлітки
      Батьки мають приділяти більше часу дітям, щоб ті не втрапили у підозрілі компанії

      Яке покарання передбачене для малолітніх агресорів?

      Нашим законодавством для неповнолітніх передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. До кримінальної відповідальності можуть притягати дітей, які до вчинення злочину досягли 16 років. Це так званий загальний вік кримінальної відповідальності.

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      Також закон передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності. Йдеться про дітей, віком від 14 до 16 років, яких можуть притягнути до кримінальної відповідальності за такі злочини:

      • убивство;
      • зґвалтування;
      • умисне тяжке тілесне ушкодження;
      • хуліганство та інші.

      Безкарність породжує вседозволеність, тому, покарання за такі серйозні злочини має бути. Хоч, лише караючи, ми проблему не вирішимо, тому необхідно запроваджувати програми з адвокації, які вже давно й успішно працюють в європейських країнах.

      Чому лише 1% дітей, які втрапили у складну життєву ситуацію, просять про допомогу у тата – в інфографіці.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Публікації Статті Новини України Здоров'я Освіта Діти і неповнолітні Психологія
      Джерело: 24 канал
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