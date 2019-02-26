До кого готові звернутись за допомогою діти, які втрапили у неприємності

Для підліткового віку характерні постійні пошуки себе справжнього. Щоправда, часто ці пошуки погано закінчуються, адже діти не завжди розуміють хто справжній друг, а хто лише вдає. 24 дослідив – кому довіряють свої проблеми старшокласники, які втрапили у складні життєві обставини.

Для того, щоб зрозуміти підлітків – з ними потрібно розмовляти, передовсім батькам, інакше можна втратити довіру дитини. Про це свідчить опитування проведене президентом ВБФ "Сім'я" Андріаном Буковинським. Під час цього опитування експерт поговорив приблизно з 1500 старшокласниками віком 15-16 років.

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Опитування свідчить – коли дитина втрапляє у складні життєві ситуації, вона за підтримкою чи порадою найчастіше звертається до матері – 35%. Натомість, 10% підлітків шукають підтримки у обох батьків і лише 1% дітей – у татусів. Звісно, ці цифри вражають. Передовсім, це свідчить про втрату довіри дітей до тата. Вражає й те, що 28% вважають за краще самостійно вирішувати свої проблеми. Як в них це виходить – риторичне питання. 26% опитаних переконані – найкращим порадником у їхньому житті є друзі.

Це опитування вражає, передовсім тим, що свідчить про втрату довіри дітей до своїх батьків. Лише 1% підлітків довіряє татові – тут є над чим замислитись,

– зауважив в ексклюзивному коментарі 24 каналу, уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба.



Батьки мать бути найкращими друзями для своїх дітей

Більше про усиновлення та чому кожна друга українська сім’я розпадається – читайте в інтерв’ю з Уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою.