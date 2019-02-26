К кому готовы обратиться за помощью дети, которые попали в неприятности

Для подросткового возраста характерны постоянные поиски себя настоящего. Правда, часто эти поиски плохо заканчиваются, ведь дети не всегда понимают кто настоящий друг, а кто только делает вид. 24 исследовал – кому доверяют свои проблемы старшеклассники, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Для того, чтобы понять подростков – с ними нужно разговаривать, прежде всего родителям, иначе можно потерять доверие ребенка. Об этом свидетельствует опрос, проведенный президентом ВБФ "Семья" Андрианом Буковинским. Во время этого опроса эксперт поговорил примерно с 1500 старшеклассниками в возрасте 15-16 лет.

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Опрос свидетельствует – когда ребенок попадает в сложные жизненные ситуации, он за поддержкой или советом чаще всего обращается к матери – 35%. Вместе с тем 10% подростков ищут поддержки у обоих родителей и только 1% детей – у пап. Конечно, эти цифры впечатляют. Прежде всего, это свидетельствует о потере доверия детей к отцу. Поражает и то, что 28% предпочитают самостоятельно решать свои проблемы. Как у них это получается – риторический вопрос. 26% опрошенных уверены – лучшим советчиком в их жизни являются друзья.

Этот опрос поражает, прежде всего тем, что свидетельствует о потере доверия детей к своим родителям. Лишь 1% подростков доверяет папе – здесь есть над чем задуматься,

– отметил в эксклюзивном комментарии 24 каналу, уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.



Родители должны быть лучшими друзьями для своих детей

Больше об усыновлении и почему каждая вторая украинская семья распадается – читайте в интервью с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой.