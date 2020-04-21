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      Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року

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      Бензин і дизель дешевшають / shutterstock

      В Україні стрімко падає гуртова ціна на бензин і дизильне пальне. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року і варто очікувати на значне здешевшання цін на заправках.

      Вартість дизеля у дрібному гурті нині є нижчою за 14 гривень за літр, у великому гурті –  нижчою за 17 тисяч гривень за тонну. Помітно здешевшав і бензин, пише Урядовий кур'єр.

      До слова Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

      Так, за інформацією консалтингової компанії "А-95", гуртові ціни на дизельне пальне не були такими низькими чотири роки поспіль. Популярний А-92 в дрібному гурті коштує нижче 13 гривень за літр. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року.

      У свою чергу, літр бензину А-95 коштує 14, 2 гривні.

      Аналітики вважають, що ціни на бензин та дизельне пальне знизилися завдяки зменшенню вартості нафти та за рахунок збільшеної пропозиції пального.

      Чи впаде ціна на бензин на заправках

       Сьогодні гуртові ціни є значно меншими за роздрібні і така різниця може бути 6 і більше гривень на літр.

      Деякі фахівці вважають, що роздрібні ціни на бензин можуть опуститися до рівня 17-18 гривень за літр на автомобільних заправках.

      Однак, все залежатиме від котирувань на нафту, пропозиції та попиту пального на українському ринку.

      Потрібно знати. Через пандемію коронавірусу попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін передусім загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Авто Ціни Пальне Новини України Гроші Нафта Обвал цін на нафту
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