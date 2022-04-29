Гутерреш побачив, що таке Путін, – політолог Давидюк
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 27 квітня прибув в Україну після візиту до Росії. Він на власні очі побачив масштаби руйнувань, які завдала Київщині країна-агресорка.
І сам переконався, яким насправді є обличчя російського диктатора Путіна. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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За його словами, те, що спершу генсек ООН прибув до Росії, а вже потім в Україну – це було однозначною помилкою.
Більше він так робити не буде. Він побачив, що таке Путін,
– вважає політолог.
Мовиться про цінності та силу України. Гуттереш зрозумів, що наша держава – має найсильнішу армію у світі, а український народ – серце Європейського Союзу, який захищає справжні європейські цінності.
Однак він це зрозумів, коли під час його візиту Путін почав обстрілювати мирні квартали.
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: головне
- Російські окупанти під час візиту Гутерреша обстріляли Київ ввечері, 28 квітня.
- Ворожа ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.
- Наразі відомо про 10 постраждалих, однак травмованих може бути ще більше.
- Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
- Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює.
- Натомість Гутерреш заявив, що його шокувало бомбардування Києва під час його візиту.
Гутерреш побачив, що таке Путін: дивіться відео