Гвардійці, яких боїться ворог: як обороняють та налагоджують комунікацію з місцевими

Уже декілька місяців на передових позиціях несе службу один з наймотивованіших підрозділів Національної гвардії. Настільки дисципліновані, що ворог боїться їх навіть провокувати.

Підрозділ Національної гвардії "Азов" майже два роки не був на передовій. Вмотивованість цих військовослужбовців чи не найвища серед усіх підрозділів. І супротивник вже добре познайомився з гвардійцями.

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"Коли у них відбуваються зміни, вони проявляють активність. Але потім ми даємо відпір і вони заспокоюються", – розповів нацгвардієць Сергій. Отримавши відповідь, бойовики на певний час заспокоюються, потім знову відкривають вогонь.



Нацгвардієць Сергій

Сьогодні десь з одинадцятої ночі противник вів не сильно прицільний вогонь зі своїх двох позиції. Це була стрілкова зброя – автомат та кулемет. Але ми змогли дати їм гідну відсіч,

– пояснив нацгвардієць Сергій.

Та окрім того, що воїни ефективно тримають оборону вони виконують ще одну важливу місію. "Ми проводимо спортивні заходи, завжди залучаємо і запрошуємо місцевих спортсменів", – розповів нацгвардієць Андрій.



Спортивні змагання, які організував "Азов"

Один із таких заходів проводили 26 квітня у Бахмуті, який найближчий до передової. Місцеві, серед яких є, як юніори так і зовсім маленькі спортсмени, з радість долучаються до змагань.

Сьогодні відбуваються спортивні змагання з боксу пам’яті Євгена Хоменка, позивний Підго. Це наш військовослужбовець, який загинув під час виконання військово завдання. І побратими вшановують його пам'ять таким спортивним змаганням,

– оголошував нацгвардієць Віталій.

"Азов" не тільки надійно та ефективно захищає територіальну цілісність України, а й займається спортивною підготовкою, налагоджує дружні відносини з місцевим населенням, а ще проводить патріотично-виховні роботи серед молоді.