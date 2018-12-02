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      Гвоздик переміг та став чемпіоном світу з боксу по версії WBC

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      Гвоздик – Стівенсон результат бою
      Гвоздик – Стівенсон результат бою

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбуася бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.

      Бій відбувався у Канаді, на батьківщині Стівенсона (хоча сам він з Гаїті). Для Гвоздика ж це був перший поєдинок на професійному рівні за межами США. Для Стівенсона це був десятий захист титулу. Хоча сім з них були добровільними, а суперники не були з топ-5. У підсумку виник титул тимчасового чемпіона WBC, який і виграв Гвоздик, перемігши Мехді Амара. Більше втікати від претендентів не було змоги, тож Стівенсон вийшов проти Гвоздика.

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      Українець розпочав бій доволі акуратно. Тож перший раунд Стівенсон міг занести собі в актив, зважаючи на те, що у нього навіть пройшов небезпечний удар. У другому раунді бій вирівнявся.

      Зате на початку третього раунду Стівенсон опинився на ринзі – Гвоздик відправив його у нокдаун одразу на початку, завдавши правого прямого удару. Канадець ж у цьому моменті апелював до судді. 

      Четвертий раунд – знову рівний бій, а у п'ятому Олександр пішов у перед. Цього разу він захопив центр рингу, заставивши суперника бігати по колу.

      У восьмому раунді пішов відкритий бій. Суперники частіше завдавали удари (краще це вдавалося Гвоздику). Українець був більш технічний, рухливий, працював як ногами, так і корпусом.

      Натомість у 10-у раунді Гвоздик пропустив важкий удар, вправши на канати. Після цього українець був змушений йти у клінч, щоб втриматися на ногах. А наприкінці прийшла і "відповідь" від Олександра, коли у нього пройшла серія ударів. Тепер же ініціатором клінчу був Стівенсон. Удари Гвоздика пройшли і в 11-у раунді, коли у Стівенсона опустилися руки. Та канадієць встояв на ногах. Але до кінця раунду не зумів втриматися. Гвоздик добив його у куті рингу!!!

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      Гвоздик став чемпіоном світу у напівважкій вазі по версії WBC. Це четвертий українець, який володіє чемпіонським поясом. Чемпіонами є Олександр Усик (у першій важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), Василь Ломаченко (у легкій вазі за версіями WBA та The Ring) та Артем Далакян (у найлегшій вазі за версією WBA).

      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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