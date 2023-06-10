Три завдання: Світан пояснив, чому Росія використовує Х-55 без бойової частини

Збройні Сили України поступово перехоплюють ініціативу на всіх ділянках фронту. Росія намагається використовувати застарілі ракети, щоб збільшити свої шанси проти сучасної української ППО.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, використання цих ракет ніяк не свідчить про ядерні погрози.

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Яку зброю застосували окупанти

У ніч на 9 червня окупанти випробували проти України нову тактику повітряних ударів. Серед іншого, росіяни використали Х-55 – ракету, здатну нести ядерну боєголовку. Сили ППО збили 4 з 6 ракет окупантів. Ядерної боєголовки на них не було.

"Для того, щоб запустити ракету без боєголовки, на її місце заливають бетон. Це потрібно для центрування та стабільного польоту Х-55", – пояснив військовий експерт.

Навіщо Росія використовує радянську ракету

Найперша причина використання Х-55 без ядерного заряду полягає в тому, що цю ракету вже дуже давно потрібно було утилізувати. Саме це і роблять росіяни, коли направляють її в Україну, вважає Світан.

Друга причина: запуск Х-55 змушує нас використовувати свої власні ракети для її збиття. У такий спосіб ворог виснажує нашу ППО, не витрачаючи більш сучасних боєприпасів.

Крім того, росіяни можуть прокладати маршрут для інших ракет, запускаючи порожню Х-55. Це допомагає виявити, які саме місця прикриває українська ППО, і, якщо ракету збивають, для наступної креслять інший маршрут.

Цієї весни одна з російських Х-55 залетіла на територію Польщі . На думку Світана, це було яскравим прикладом використання небойової ракети для маршрутизації.

Роман Світан про застосування Росією Х-55: дивіться відео

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