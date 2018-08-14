Хачеріді відзначився патріотичним вчинком у Москві під час матчу проти "Спартака": фото

Український захисник грецького ПАОК після матчу проти російського "Спартака" у Москві викликав хвилю обурення у місцевих вболівальників.

Після гри, коли гравці грецької команди пішли до трибун зі своїми вболівальниками подякувати їм за підтримку, зі сторони російських фанатів почали линути вигуки у їх бік. Захисник грецького клубу українець Євген Хачеріді у відповідь на це показав фанатам на свої щитки з прапором України.

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Щитки Хачеріді у кольорах українського прапора

Хачеріді вказує на кольори своїх щитків російським фанатам

Нагадаємо, що "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів ПАОК. Окрім Євгена Хачеріді, за грецький клуб також виступає українець Євген Шахов.

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