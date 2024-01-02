Росіяни атакували Харків ракетами: у місті зросла кількість постраждалих, загинула жінка

Росіяни вранці 2 січня масовано обстріляли місто Харків. У місті внаслідок ворожої атаки вже є жертви й постраждалі серед цивільного населення.

Ця кількість продовжує зростати, оскільки наразі на місцях прильотів працюють екстрені служби, які надають допомогу людям, що зазнали поранень. Усе, що відомо про постраждалих у Харкові після ракетної атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Пошкоджені будинки, пожежі й постраждалі: окупанти завдали 4 ударів по Харкову

Скільки людей зазнали поранень у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Зокрема, це сталося в Шевченківському районі міста.

41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову,

– написав він про кількість постраждалих станом на 9:25.

Крім того, Синєгубов також повідомив, що у місті вже є 1 загибла жінка. Дані щодо неї встановлюються.

Синєгубов також зауважив, що в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура. Також є загоряння автомобілів.

Він зауважив, що інформація щодо жертв і постраждалих у місті оновлюється. Адже рятувальні служби продовжують огляд місць ударів.

Що відомо про атаку Харкова

У Харкові 2 січня близько 7 години 30 хвилини пролунали потужні вибухи. Уже о 7 годині 38 хвилин у місті пролунав другий вибух.

Орієнтовно о 7 годині 41 хвилині у місті пролунав третій вибух. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявляв, що місто перебувало під масованим ракетним ударом. Згодом Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Зрештою Олег Синєгубов розповів, що в місті пролунали 4 вибухи. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів, а також виникли пожежі. Він підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту й допомагають постраждалим.