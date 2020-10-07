На Харківщині спалахнула пожежа: вогонь перекинувся на будинки людей – відео, фото
В Основ'янському районі Харкова 7 жовтня спалахнула пожежа. Згодом вогонь перекинувся на будинки неподалік. У результаті постраждав дах одного з них.
Пожежа виникла близько 13:30. Загорівся очерет і через сильний вітер вогонь розповсюдився на селище. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі ДСНС.
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Площа займання становила близько 15 – 20 гектарів. У результаті згорів 1 будинок та 2 господарчі будівлі. На місце займання направили 13 автомобілів, 3 автоцистерни лісництв, 3 водовози і пожежний потяг.
На щастя, постраждалих немає. Пожежу локалізували. Наразі надзвичайники продовжують гасити осередки займань.
Чому виникла пожежа
В ДСНС припускають, що могло загорітись сміття, що лежало неподалік очерету. Крім цього, не виключають і версію підпалу.
Пожежа на Харківщині, відео:
Пожежа на Харківщині / Фото з телеграм-каналу "Труха"
Згарище на місці пожежі / Фото "Суспільне"