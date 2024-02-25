У Харкові пролунали вибухи: окупанти вдарили ракетами С-300

Російська армія пізно ввечері 25 лютого обстріляла Харків. До цього у місті пролунав сигнал повітряної тривоги.

Наразі сирени лунають по всіх території Харківської області. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми "Шахеди" кружляли Україною, росіяни пускали ракети по Півдню: деталі вечірньо-нічної атаки

Росіяни обстріляли місто ракетами С-300

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів у Харківському районі.

Попередньо: армія Росії вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода,

– написав він.

Очільник Харківської області також зауважив, що наразі інформації про постраждалих не надходило. Крім того, огляд місць влучань все ще триває.

У Харкові ввечері було гучно

До цього Синєгубов розповідав, що близько 23 години 03 хвилини у Харкові пролунали потужні вибухи.

Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!

– розповів очільник ОВА.

У поліції Харківщини закликали громадян не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Там також закликали повідомляти про влучання ворожих снарядів та постраждалих на спецлінію поліції 102.

"Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", – зазначили правоохоронці.

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили близько 23 години 01 хвилини. Повітряні сили оголосили у сусідніх з Харківською – Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння.

У низці міст України 25 лютого лунали вибухи

Ввечері 25 лютого вибухи також лунали у Дніпрі. Окупанти застосували по місту як дрони-камікадзе типу "Шахед", так і ракети.

Згодом у Повітряному командуванні "Схід" розповіли, що наша ППО збила 3 крилаті ракети ворога. Також українські воїни знищили 5 БпЛА противника.

До цього вибухи двічі лунали у Кропивницькому. Туди окупанти також пускали свої ракети. Водночас внаслідок цієї атаки окупантів обійшлося без жертв і постраждалих.

Також цього дня потужний вибух пролунав на Запоріжжі. Як згодом повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог атакував село Широке Запорізького району ракетами, які запустив з анексованого Росією Криму.