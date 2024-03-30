У Харкові прогриміли вибухи: окупанти вдарили по житловій забудові

Росія продовжує завдати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинився Харків.

Росія ввечері 30 березня знову запустила ударні дрони та ракети проти України. У Харкові пролунали вибухи.

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Місцевих закликали бути в укриттях

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги.

Окупанти завдають ударів,

– написав він.

Крім цього, у поліції Харківської області знову попросили не фотографувати та не знімати роботу ППО та місця влучань. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що у місті знову зафіксували приліт. За його словами. окупанти поцілили у житлову забудову Шевченківського району.

Попередньо обійшлося без постраждалих. Однак відомо, що у будинку, який розташований поряд, вибиті вікна.

Під час оголошення повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.

Росія вже не вперше завдає удару по цивільній та критичній інфраструктурі прифронтового міста. Ворог постійно криє Харківську область вогнем. Зокрема, внаслідок ворожої атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Однак з часом її планують відновити.

Начальник Харківського гарнізону та Сил оборони Харкова Сергій Мельник розповів, що для зменшення російських обстрілів Харківської області необхідно знищувати російські модернізовані зенітно-ракетні комплекси. За його словами, вже незабаром ситуація може змінитись на краще.

Він зазначив, що окупанти встигли модернізувати системи С-300 та С-400 й ракети для них, тому їхня швидкість перевищує українську вдвічі.

Окупанти вдарили по будинку в Харкові