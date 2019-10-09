Алергія на антибіотики: коли виникає та як її виявити
Не зважаючи на всі переваги антибіотиків, алергія на них – одна з найпоширеніших реакцій організму.
Найчастіше алергічні реакції викликає найпопулярніша група антибіотиків, яка має найширший спектр дії – група бета-лактамних антибіотиків, повідомляє фармаколог Галина Бочкарьова.
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Найвідоміші представники групи бета-лактамних антибіотиків:
- Пеніцилін;
- Ампіцилін;
- Амоксицилін;
- Цефтріаксон;
- Цефотаксим;
- Меропенем;
У всієї цієї групи є перехресна алергічна реакція. Це означає, що при виникненні алергії на один препарат з цієї групи, з великою ймовірністю вона може виникнути й на інші.
Чому виникає алергія на антибіотики
Алергія може виникнути через розчини для розведення, особливо на новокаїн. Тому найоптимальнішим розчином для розведення є вода для ін'єкцій. Також реакція може виникнути через занадто тривалий або повторний курс антибіотиків, який розпочався невдовзі після проходження першого (до 7 днів).
Варто обережно приймати антибіотики та обов'язково читати протипоказання, адже вони є несумісними з деякими лікарськими засобами. Наприклад, препарати для зниження тиску, на кшталт метопрололу, небівололу та пропранололу підвищують ризик розвитку алергічної реакції, якщо приймаються разом з антибіотиками.
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Не варто відкидати й спадковість, адже якщо ваші батьки мали алергію на антибіотики, шанси отримати її "в подарунок" зростають в 15 разів.
Також потрібно бути обережними людям з ослабленим імунітетом, особливо ВІЛ-інфікованим та людям з онкологічними захворюваннями, які приймають цитостатичні препарати.
Наявність в анамнезі алергії до будь-якого лікарського препарату також є суттєвим фактором ризику розвитку алергічної реакції на пеніцилін.
Види алергії на антибіотики та симптоми
- Раптовий прояв алергічної реакції, розвивається впродовж 1 години:
• анафілаксія;
• кропив'янка;
• набряк Квінке;
• ларингоспазм;
• набряк гортані;
• гіпотензія;
- Прискорена реакція, алергія проявляється впродовж 72 годин:
• кропив'янка;
• набряк Квінке;
• набряк гортані;
• ларингоспазм;⠀
- Пізні прояви, які можуть виникнути через 3 дні і більше:
• висип;
• нефрит;
• гемолітична анемія;
• нейтропенія;
• тромбоцитопенія;
• лихоманка;
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