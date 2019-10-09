Алергія на антибіотики: коли виникає та як її виявити

Не зважаючи на всі переваги антибіотиків, алергія на них – одна з найпоширеніших реакцій організму.

Найчастіше алергічні реакції викликає найпопулярніша група антибіотиків, яка має найширший спектр дії – група бета-лактамних антибіотиків, повідомляє фармаколог Галина Бочкарьова.

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Найвідоміші представники групи бета-лактамних антибіотиків:

Пеніцилін;

Ампіцилін;

Амоксицилін;

Цефтріаксон;

Цефотаксим;

Меропенем;

У всієї цієї групи є перехресна алергічна реакція. Це означає, що при виникненні алергії на один препарат з цієї групи, з великою ймовірністю вона може виникнути й на інші.

Чому виникає алергія на антибіотики

Алергія може виникнути через розчини для розведення, особливо на новокаїн. Тому найоптимальнішим розчином для розведення є вода для ін'єкцій. Також реакція може виникнути через занадто тривалий або повторний курс антибіотиків, який розпочався невдовзі після проходження першого (до 7 днів).

Варто обережно приймати антибіотики та обов'язково читати протипоказання, адже вони є несумісними з деякими лікарськими засобами. Наприклад, препарати для зниження тиску, на кшталт метопрололу, небівололу та пропранололу підвищують ризик розвитку алергічної реакції, якщо приймаються разом з антибіотиками.

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Не варто відкидати й спадковість, адже якщо ваші батьки мали алергію на антибіотики, шанси отримати її "в подарунок" зростають в 15 разів.

Також потрібно бути обережними людям з ослабленим імунітетом, особливо ВІЛ-інфікованим та людям з онкологічними захворюваннями, які приймають цитостатичні препарати.

Наявність в анамнезі алергії до будь-якого лікарського препарату також є суттєвим фактором ризику розвитку алергічної реакції на пеніцилін.

Види алергії на антибіотики та симптоми

Раптовий прояв алергічної реакції, розвивається впродовж 1 години:

• анафілаксія;

• кропив'янка;

• набряк Квінке;

• ларингоспазм;

• набряк гортані;

• гіпотензія;

Прискорена реакція, алергія проявляється впродовж 72 годин:

• кропив'янка;

• набряк Квінке;

• набряк гортані;

• ларингоспазм;⠀

Пізні прояви, які можуть виникнути через 3 дні і більше:

• висип;

• нефрит;

• гемолітична анемія;

• нейтропенія;

• тромбоцитопенія;

• лихоманка;

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