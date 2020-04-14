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COVID-19 у Києві: кількість хворих зросла до 551

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COVID-19 у Києві: кількість хворих зросла до 551 / Getty Images

Станом на 14 квітня у столиці України підтвердили 56 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу. За його словами, серед хворих коронавірус підтвердили у 5 медиків.

Читайте також В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків

У Києві найбільша кількість хворих пацієнтів, яким лабораторно виявили COVID-19 в Україні.

Серед нових випадків: 26 жінок від 26 до 74 років, 24 чоловіків від 21 до 82 років, а також 6 дітей:  3 дівчаток і 3 хлопчиків віком до 7 років.

Медики підтвердили ще один летальний випадок. За словами Кличка, помер 42-річний монах з Почаївської лаври. Загальна кількість смертей – 10. Одужали – 12 осіб.

За добу госпіталізували 11 людей, інші особи залишаються на самоізоляції вдома.

Додамо, що в Україні з початку пандемії виявили 3372 хворих на коронавірус. 

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Києва Здоров'я Здорове життя
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