Список лікарень Києва, де можна пройти тест на коронавірус

13 березня опублікували список 7 базових лікарень Києва, які мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Діагностику можна зробити безкоштовно, але тільки за призначенням лікаря.

Про це написав екснардеп Мустафа Наєм.

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В яких лікарнях Києва можна перевіритись на коронавірус:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Він додав, що експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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