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Список лікарень Києва, де можна пройти тест на коронавірус

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Тест-системи на коронавірус в Києві: де пройти / 5.ua

13 березня опублікували список 7 базових лікарень Києва, які мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Діагностику можна зробити безкоштовно, але тільки за призначенням лікаря.

Про це написав екснардеп Мустафа Наєм.

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В яких лікарнях Києва можна перевіритись на коронавірус: 

  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня № 4;
  • Київська міська клінічна лікарня № 9;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Він додав, що експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Новини Здоров'я Новини Києва
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