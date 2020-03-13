Список лікарень Києва, де можна пройти тест на коронавірус
13 березня опублікували список 7 базових лікарень Києва, які мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Діагностику можна зробити безкоштовно, але тільки за призначенням лікаря.
Про це написав екснардеп Мустафа Наєм.
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В яких лікарнях Києва можна перевіритись на коронавірус:
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
- Київська міська клінічна лікарня № 4;
- Київська міська клінічна лікарня № 9;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Він додав, що експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.
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