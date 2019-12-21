Дівчинка отримала хімічний опік легень через іграшку слайм

У Києві 4-річна Яся зазнала хімічного і токсичного опіку легень через слайм – одну з найпопулярніших нині іграшок. Дитина вдихнула шматочок слизу і на 2 тижні потрапила до реанімації.

Маленька киянка спершу почала кашляти, а коли лягала, то кашель тільки посилювався, мовиться в сюжеті ТСН. Мама відвезла дитину на консультацію в "Охматдит". Там жінці повідомили, що у бронхах дівчинки знайшли схожу на клей речовину. У родині припускають, що причина – слайм. Це желеподібна субстанція із приємним запахом і привабливим кольором. Швидше за все, Яся запхала в ніс шматочок слизу та вдихнула його.

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Виявили велику кількість сторонніх тіл у бронхах обох легень. Врешті виявилося, що це слайм,

– розповіла хірург "Охматдиту" Ванда Милінецька.

Бронхи дівчинки тричі чистили під загальним наркозом. Частини хімічного слизу відшкрябували від бронхів. Яся 2 тижні провела в реанімації. Дівчинку вводили в медикаментозний сон, а за неї дихали штучні легені. Нині дитина тільки починає відновлюватися.

Що таке слайми? Одна з найпопулярніших дитячих іграшок. Ними граються у школах, садках, дитячих майданчиках. Одн з інгредієнтів слайма – тетраборат натрію, або борна кислота. Цю речовину можна вільно купити в аптеці і вона зовсім не підходить для дитячих ігор.

"Борна кислота або тетраборат за чотирибальною шкалою має токсичність "двійку" – це означає, що вона за тривалого контакту зі шкірою може викликати алергічні реакції. Якщо її спробувати на смак, може викликати і запаморочення", – пояснив вчитель хімії Олексій Головань.

Для постраждалої дівчинки контакт з іграшкою може мати наслідки на все життя. Оскільки лікарі вперше стикаються з хімічним опіком легень через слайм, то дати подальші прогнози здоров'ю Ясі вони просто не можуть.

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