Карантин у Львові: заборона будь-яких заходів, цілодобові аптеки та магазини

У Львові продуктовим магазинам та аптекам рекомендували переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий. Та заборонили будь-які масові зібрання людей.

Такі рішення прийняли 13 березня на екстреному засіданні Львівської міської ради.

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Можливі зібрання до 50 осіб, якщо вони стосуватимуться забезпечення функціонування міста, але лише після окремого рішення штабу.

Мер Львова Андрій Садовий “Прийнято рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, враховуючи семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Виключення – тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області у надзвичайний період і за окремим рішенням штабу – але не більше 50 людей”.

На засіданні виділили додаткові кошти на купівлю відповідного обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень.

Також комісія рекомендувала продуктовим магазинам та аптекам перейти на розширений або цілодобовий режим роботи.

Окрім того, виконком прийняв рішення про проведення спрощеної процедури закупівель медичного спрямування.



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