Карантин у Львові: заборона будь-яких заходів, цілодобові аптеки та магазини
У Львові продуктовим магазинам та аптекам рекомендували переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий. Та заборонили будь-які масові зібрання людей.
Такі рішення прийняли 13 березня на екстреному засіданні Львівської міської ради.
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Можливі зібрання до 50 осіб, якщо вони стосуватимуться забезпечення функціонування міста, але лише після окремого рішення штабу.
На засіданні виділили додаткові кошти на купівлю відповідного обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень.
Також комісія рекомендувала продуктовим магазинам та аптекам перейти на розширений або цілодобовий режим роботи.
Окрім того, виконком прийняв рішення про проведення спрощеної процедури закупівель медичного спрямування.
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