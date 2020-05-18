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У Києві перевірили усі інтернати через спалах коронавірусу

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Перевірка інтернатів в Києві
Перевірка інтернатів в Києві / 5.ua

Після спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток у Києві, провели перевірку усіх навчальних закладів цього типу.

Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

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Він зазначив, що за минулі вихідні, після виявлення спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток, Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати, які підпорядковані Києву. Це загалом 8 закладів.

Віталій Кличко 
“Їх перевірили на дотримання вимог карантину і засоби захистів. Зокрема чи здійснюють температурний контроль персоналу та підопічних, як проводиться дезінфекція приміщень. За результатами інспекції, особливих порушень виявили”

Мер Києва додав, що у Дарницькому дитячому інтернаті щодня перевіряють людей і роблять спеціальну обробку приміщень, підопічні й персонал перебувають на карантині, ті люди, які нині в закладі мають стабільний стан здоров'я. Також планується проведення тестування на коронавірус в усіх інтернатах. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Освіта Новини Здоров'я Діти Коронавірус COVID-19 Віталій Кличко Новини Києва Лікування Здоров'я
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