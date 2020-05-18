У Києві перевірили усі інтернати через спалах коронавірусу
Після спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток у Києві, провели перевірку усіх навчальних закладів цього типу.
Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
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Він зазначив, що за минулі вихідні, після виявлення спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток, Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати, які підпорядковані Києву. Це загалом 8 закладів.
Мер Києва додав, що у Дарницькому дитячому інтернаті щодня перевіряють людей і роблять спеціальну обробку приміщень, підопічні й персонал перебувають на карантині, ті люди, які нині в закладі мають стабільний стан здоров'я. Також планується проведення тестування на коронавірус в усіх інтернатах.
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