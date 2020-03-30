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Кличко пояснив чому Україна отримала китайські тести, від яких відмовилася Іспанія

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Кличко заявив, що Іспанія відмовилася від партії тестів компанія Bioeasy на антиген, а Україна отримала тести цієї компанії на антитіла.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу. 

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За словами Кличка, компанія Bioeasy з 12 березня 2020 року має сертифікат на продаж чотирьох видів експрес-тестів. Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген. Україна ж отримала тести на антитіла. У цьому їх відмінність. Тести, що отримав Київ сертифіковані в Україні.

Будь ласка, перед тим, як поширювати черговий караул, звертайтеся до фахівців, які зможуть вам це чітко пояснити",
– зазначив Кличко.

Як відомо, 27 березня іспанські органи охорони здоров'я заявили, що вони повертають китайському виробнику велику партію швидких тестів на діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними.

Йшлося про компанію Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Іспанія вирішила повернути тести після того, як мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

Що про браковані тести кажуть у Китаї

Посольство Китаю в Іспанії оприлюднило заяву, в якій зазначило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, та що компанія не входить до "списку класифікованих постачальників", який Китай надав Іспанії.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в п'ятницю, що замінить деякі набори для тестування. Вона зазначила, що неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Фірма заявила, що провела недостатню комунікацію з клієнтами щодо того, як користуватися комплектами.


Які є тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Китай Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини Києва Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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