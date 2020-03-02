Коронавірус в Росії: скільки людей захворіло

В Росії наразі підтвердили шість випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 або 2019-nCoV (стара назва), який викликає захворювання Covid-2019

Шостий випадок коронавірусу зафіксували у росіянина, який приїхав з Італії. Чоловік – у задовільному стані, захворювання протікає в легкій формі, передає "РИА Новости".

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Фахівці знайшли людей, з якими хворий їздив до Італії й спілкувався після повернення, їх помістили під медичний нагляд.

Раніше Росспоживнагляд повідомляв про двох хворих, які прибули з Китаю. Вони вже одужали та їх виписали 12 лютого з лікарні. Також інфекцію виявили у трьох росіян, яких евакуювали в Казань з лайнера Diamond Princess.

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Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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