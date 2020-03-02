Коронавірус в Росії: скільки людей захворіло
В Росії наразі підтвердили шість випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 або 2019-nCoV (стара назва), який викликає захворювання Covid-2019
Шостий випадок коронавірусу зафіксували у росіянина, який приїхав з Італії. Чоловік – у задовільному стані, захворювання протікає в легкій формі, передає "РИА Новости".
Також на тему: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
Фахівці знайшли людей, з якими хворий їздив до Італії й спілкувався після повернення, їх помістили під медичний нагляд.
Раніше Росспоживнагляд повідомляв про двох хворих, які прибули з Китаю. Вони вже одужали та їх виписали 12 лютого з лікарні. Також інфекцію виявили у трьох росіян, яких евакуювали в Казань з лайнера Diamond Princess.
Читайте також: Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми та як намагаються лікувати
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Вимірювання температури в аеропортах – неефективний спосіб у боротьбі з коронавірусом, – ВООЗсьогодні , 14:13
-
Останні новини про коронавірус в Україні: в Тернополі госпіталізували дитинусьогодні , 09:22
-
Росіянин скаржиться, що лікарі змушують пацієнтів мовчати про хворого на коронавірус1 березня , 22:15