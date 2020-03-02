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Коронавірус в Росії: скільки людей захворіло

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Коронавірус в Росії: останні новини / glavred.info

В Росії наразі підтвердили шість випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 або 2019-nCoV (стара назва), який викликає захворювання Covid-2019

Шостий випадок коронавірусу зафіксували у росіянина, який приїхав з Італії. Чоловік – у задовільному стані, захворювання протікає в легкій формі, передає "РИА Новости".

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Фахівці знайшли людей, з якими хворий їздив до Італії й спілкувався після повернення, їх помістили під медичний нагляд.

Раніше Росспоживнагляд повідомляв про двох хворих, які прибули з Китаю. Вони вже одужали та їх виписали 12 лютого з лікарні. Також інфекцію виявили у трьох росіян, яких евакуювали в Казань з лайнера Diamond Princess.

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Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Росії Здоров'я Лікування
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