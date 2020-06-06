У Львівській області розглянуть можливість проведення пулінг-тестів для виявлення COVID-19. Це дозволить одночасно тестувати 5 зразків.

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Відповідне доручення дав прем'єр Денис Шмигаль, повідомив у фейсбуці глава Львівській ОДА Максим Козицький.

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За його словами, під час наради в адміністрації Шмигаль прокоментував те, що за статистикою останніх днів Львівська область стала антирекордсменом. Спалахів немає, однак кількість інфікованих поступово зростає. А джерелом зростання стало місто Львів.

Також прем’єр додав, що утворилася черга на ПЛР тестування. Для того, аби не допустити реального спалаху, потрібно діяти швидко і консолідовано.

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За результатами наради Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу,

– написав Козицький.

Та додав, що таку схему планують спершу використовувати на базі лабораторій, залучених у процес тестування.

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