На Львівщині можуть проводити пулінг-тести на коронавірус: що це означає
У Львівській області розглянуть можливість проведення пулінг-тестів для виявлення COVID-19. Це дозволить одночасно тестувати 5 зразків.
У Львові погіршилася ситуація з коронавірусом
Відповідне доручення дав прем'єр Денис Шмигаль, повідомив у фейсбуці глава Львівській ОДА Максим Козицький.
Важливо У Львові ще тиждень не послаблюватимуть карантин: причини
За його словами, під час наради в адміністрації Шмигаль прокоментував те, що за статистикою останніх днів Львівська область стала антирекордсменом. Спалахів немає, однак кількість інфікованих поступово зростає. А джерелом зростання стало місто Львів.
Також прем’єр додав, що утворилася черга на ПЛР тестування. Для того, аби не допустити реального спалаху, потрібно діяти швидко і консолідовано.
Влада пропонує пулінг-тестування
За результатами наради Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу,
– написав Козицький.
Та додав, що таку схему планують спершу використовувати на базі лабораторій, залучених у процес тестування.
Коронавірус на Львівщині: основне
- Станом на 6 червня в області зафіксували 2 053 випадки зараження коронавірусом. За останню добу виявили 65 нових випадків.
- Загалом від недуги померли 67 людей, з них 4 – за добу 5 червня. Одужати вдалося 506 хворим, зокрема 14 людей подолали COVID-19 минулої доби.
- Більшість регіонів 5 червня впровадили черговий етап послаблення карантину. Однак на Львівщині через епідеміологічну ситуацію його відклали.