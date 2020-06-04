Львівський обласний кардіоцентр закрили на карантин через спалах COVID-19
Львівський обласний кардіоцентр, де підтвердили коронавірус у 9 медпрацівників, закрили на карантин.
Як пише видання ZAXID.NET, багато медиків на лікаряному із підозрою на коронавірус, але результатів тестувань на коронавірус наразі немає.
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В.о. директора кардіоцентру Марія Давимука сказала, що у кардіоцентрі призупинено прийом хворих до 22 червня.
За її словами, підтверджені випадки захворювання на коронавірус були і серед пацієнтів, і серед лікарів.
Пацієнтів перевели у лікарні, де лікують хворих з коронавірусом. Частина лікарів з підтвердженим діагнозом є у лікарнях, частина лікується вдома. Наразі маємо 9 підтверджених випадків серед медпрацівників. Але медиків, які зараз на лікарняному дуже багато. Та поки нема результатів досліджень, невідомо, який у них діагноз,
– повідомила Марія Давимука
Медичні працівники, які мали контакт з хворими на коронавірус, пішли на самоізоляцію.
"Вони звернуться до сімейний лікарів і їм відкриють лікарняний. Медики, які ще не були у відпустці, оформили її зараз. Ті ж працівники, які вже відпустки використали, пішли у відпустки за власний рахунок", – додала вона.
Давимука зізналася, що результати ПЛР-досліджень доводиться чекати дуже довго. У лікарні був випадок, коли працівники, які є контактними, чекали на результат 12 днів.