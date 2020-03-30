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На Київщині від коронавірусу померли двоє людей

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У Київській області за вихідні від коронавірусу померли дві людини. Помер 49-річний мешканець Макарівського району та 47-річний мешканець Білої Церкви.

Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

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Змушений повідомити що за вихідні у цій щоденній довідці додався сумний рядок. Це люди, що померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків – 49-річний мешканець Макарівського району та 47 річний мешканець міста Біла Церква,
– заявив Володін.

Важливо! Станом на 30 березня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 480 позитивних результатів на коронавірус COVID-19. Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині. Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження SARS-СoV-2.

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Чому важливо дотримуватись карантинних обмежень/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Лікування Коронавірус в Україні Новини Києва Жертви Медицина
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