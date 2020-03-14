На Закарпатті 10 дітей заразился менінгококовою інфекцією

У 10 дітей в Закарпатській області виявили менінгокову інфекцію. Хворих доправили з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району до обласної клінічної інфекційної лікарні в період з 3 по 11 березня 2020 року.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вони перебували в стані середнього ступеня тяжкості.

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Всі хворі – діти 2010-2019 років народження. Шестеро з них навчаються в одній школі – Коритнянській ЗОШ.

В ДСНС зазначили, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. У школі, де навчалися хворі, проводять дезинфекцію приміщень.

Що таке менінгокова інфекція: Це гостре інфекційне захворювання, яке викликають бактерії менінгококу. Передається тільки повітряно-крапельним шляхом. Інфекційна хвороба поширена в усіх країнах світу, призводить до тяжких наслідків, характеризується високою кількістю летальних випадків, а також схильністю до виникнення масових епідемічних спалахів.

Попри розвиток медицини і вакцинацію, майже кожні 10 – 30 років спалахує підвищення захворюваності на менінгококову інфекцію. В Україні кількість летальних випадків сягає від 11 до 17%