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На Закарпатті 10 дітей заразился менінгококовою інфекцією

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Менінгокова інфекція у школярів на Закарпатті / unsplash.com

У 10 дітей в Закарпатській області виявили менінгокову інфекцію. Хворих доправили з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району до обласної клінічної інфекційної лікарні в період з 3 по 11 березня 2020 року.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вони перебували в стані середнього ступеня тяжкості.

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Всі хворі – діти 2010-2019 років народження. Шестеро з них навчаються в одній школі – Коритнянській ЗОШ.

В ДСНС зазначили, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. У школі, де навчалися хворі, проводять дезинфекцію приміщень.

 
Що таке менінгокова інфекція:
Це гостре інфекційне захворювання, яке викликають бактерії менінгококу. Передається тільки повітряно-крапельним шляхом. 

Інфекційна хвороба поширена в усіх країнах світу, призводить до тяжких наслідків, характеризується високою кількістю летальних випадків, а також схильністю до виникнення масових епідемічних спалахів.

 

Попри розвиток медицини і вакцинацію, майже кожні 10 – 30 років спалахує підвищення захворюваності на менінгококову інфекцію. В Україні кількість летальних випадків сягає від 11 до 17%

 
Менінгокофа інфекція- симптоми
  • підвищена температура;
  • сильний головний біль;
  • підвищена чутливість очей до світла;
  • озноб;
  • порушення сну;
  • висипання.
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сьогодні
Автор: Марина Васильєва
Теги: Інфекція Діти і неповнолітні Новини Закарпаття Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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