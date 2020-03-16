У Львові госпіталізували 8 людей: підозрюють коронавірус
У львівській інфекційній лікарні у 8 пацієнтів підозрюють коронавірус. Їх госпіталізували та ізолювали від контактів з іншими людьми. Результати аналізів будуть через два-три дні.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської області Андрій Васько під час брифінгу.
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Серед пацієнтів – 5 жителів Львова, два мешканці Дрогобицького району й один хворий – з Перемишлянського району Львівської області.
Відомо, що у Львові з 16 березня всі медичні заклади перевели на карантин, а також призупинили усі планові заходи, щодо госпіталізації та оперування хворих.
Усіх жителів Львівщини просять не викликати швидку медичну допомогу без нагальної потреби.
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