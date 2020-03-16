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У Львові госпіталізували 8 людей: підозрюють коронавірус

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Скільки людей ймовірно хворі на коронавірус / 0312.ua

У львівській інфекційній лікарні у 8 пацієнтів підозрюють коронавірус. Їх госпіталізували та ізолювали від контактів з іншими людьми. Результати аналізів будуть через два-три дні.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської області Андрій Васько під час брифінгу.

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Серед пацієнтів – 5 жителів Львова, два мешканці Дрогобицького району й один хворий – з Перемишлянського району Львівської області.

 
Андрій Васько
“Вісім людей з підозрою на коронавірус перебувають на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Результати аналізів будуть приблизно через два дні”.

Відомо, що у Львові з 16 березня всі медичні заклади перевели на карантин, а також призупинили усі планові заходи, щодо госпіталізації та оперування хворих.

 
Андрій Васько
“Планове надання медичної допомоги і планова госпіталізація призупинена. Всіх пацієнтів, яких можна виписати – випишуть”.

Усіх жителів Львівщини просять не викликати швидку медичну допомогу без нагальної потреби.

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Медицина Новини Львова
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