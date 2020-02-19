Українку відмовились евакуйовувати з Уханя через собаку: що їй відповіли у посольстві

Українка Анастасія Зінченко не змогла сьогодні вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. За словами дівчини, вона зібрала усі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати все ж відмовили їй.

Про це Анастасія Зінченко повідомила у своєму інстаграмі. Дівчина також констатувала, що її поїздка скасована. За її словами, вона намагалася піти у магазин за продуктами, але згідно з новими правилами, люди не можуть виходити і заходити з житлового комплексу навіть за перепустками.

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Я навіть знайшла вчора машину, зібрала усі документи і забрала клітку для собаки, відправила все у посольство. Моє повідомлення і питання про собаку проігнорували. Згодом представник посольства України подзвонив і сказав, що з собакою я евакуюватися не можу,

– написала дівчина.

Анастасія Зінченко сподівається, що їй все ж вдасться забрати із собою свого домашнього улюбленця Мішу.

До теми: Через коронавірус заборонять вивіз домашніх тварин з Китаю

Що відомо про заборону вивозити з Китаю тваринЗ 16 січня 2020 року по всьому світу діє заборона на вивіз диких тварин з Китаю. Втім також не дозволяють вивозити й домашніх тварин без усіх необхідних документів.



У багатьох провінціях країни заведено вживати диких тварин у їжу, натомість фахівці вважають, що новий вид китайського коронавірусу міг походити від змії.

Евакуація українців з Уханя : основне

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ називала міста, куди начебто приземлиться літак, у МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За словами міністерки Зоряни Скалецької і представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані усі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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