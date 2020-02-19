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Українку відмовились евакуйовувати з Уханя через собаку: що їй відповіли у посольстві

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Анастасія Зінченко зі своїм собакою Мішою / instagram.com/nastyazinchenko

Українка Анастасія Зінченко не змогла сьогодні вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. За словами дівчини, вона зібрала усі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати все ж відмовили їй.

Про це Анастасія Зінченко повідомила у своєму інстаграмі. Дівчина також констатувала, що її поїздка скасована. За її словами, вона намагалася піти у магазин за продуктами, але згідно з новими правилами, люди не можуть виходити і заходити з житлового комплексу навіть за перепустками.

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Я навіть знайшла вчора машину, зібрала усі документи і забрала клітку для собаки, відправила все у посольство. Моє повідомлення і питання про собаку проігнорували. Згодом представник посольства України подзвонив і сказав, що з собакою я евакуюватися не можу,
– написала дівчина.

Анастасія Зінченко сподівається, що їй все ж вдасться забрати із собою свого домашнього улюбленця Мішу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей

Допис, поширений Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

До теми: Через коронавірус заборонять вивіз домашніх тварин з Китаю

Що відомо про заборону вивозити з Китаю тваринЗ 16 січня 2020 року по всьому світу діє заборона на вивіз диких тварин з Китаю. Втім також не дозволяють вивозити й домашніх тварин без усіх необхідних документів.

У багатьох провінціях країни заведено вживати диких тварин у їжу, натомість фахівці вважають, що новий вид китайського коронавірусу міг походити від змії.

Евакуація українців з Уханя: основне

  • Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ називала міста, куди начебто приземлиться літак, у МОЗ ще не дали свого підтвердження.
  • За словами міністерки Зоряни Скалецької і представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.
  • Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.
  • Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані усі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.
  • Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.


Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Світ тварин МЗС України Китай Здоров'я Лікування
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