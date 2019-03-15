В Україні виявили небезпечну хворобу, проти якої немає вакцини

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Збудник туляремії
Збудник туляремії / currents.plos.org

На Сумщині в Охтирському районі виявили доволі рідкісну інфекційну хворобу – туляремію, від якої немає вакцин в Україні.

Наявність інфекцію підтвердили з біологічного матеріалу, пише Сумський обласний лабораторний центр.

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Інфекцію виявили у гризунів, кліщів та у довкіллі.

 
Туляремія – що це?
Це гостра інфекційна хвороба тварин і людини. Вона характеризується ураженням лімфатичної системи, шкіри, селезінки; утворенням множинних гранулематозно-некротичних вогнищ у різних органах, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Після перенесеного захворювання виробляється довічний імунітет.

Виникає хвороба після потрапляння в організм туляремійної палички. Основне джерело інфекції для людини – гризуни (ондатри, щури, миші, ховрахи) та зайці. Досить часто заражаються мисливці, фермери, заготівельники хутра, м’ясники – після контакту із зараженими тваринами, під час оброблення туш.

Деякі види комах розповсюджують патогенні мікроорганізми через укуси тварин. Підчепити хворобу можна через воду, яка забруднена бактеріями. У виробничих умовах можливе зараження і через дихальну систему.

Туляремія малоймовірно передається від людини до людини.

Наразі профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Суми Інфекція
Джерело: 24 Канал
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