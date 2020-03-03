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В Україні запрацює електронний лікарняний: що це означає

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Як працюватиме електронний лікарняний / pixabay.com

В Україні з 1 квітня 2020 року уряд впроваджує систему електронних лікарняних листів. Як працюватиме система та як оформити електронний лікарняний.

Про зміни оформлення лікарняного, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Починаючи з наступного місяця медики зможуть затверджувати лікарняні електронним підписом, тож зникне потреба відвідувати поліклініку.

 
Олексій Гончарук
“З 1 квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн – більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки”.

Як працюватиме електронний лікарняний

  • Кожен лікар, який видає лікарняний повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.
  • Паперові бланки з часом відійдуть у минуле.
  • Система автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування.

Відтак, інформація через реєстр в Пенсійному Фонді (ПФУ) буде автоматично передана у Фонд соціального страхування (ФСС) – в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – адже є платником єдиного соціального внеску, а також передаватиметься роботодавцю, який через кабінет страхувальника на Веб-порталі ПФУ побачить, що його працівник оформив тимчасову непрацездатність.

Купити лікарняний відтепер не можна

Це значно пришвидшить процедуру отримання страхових виплат, а також зменшить шахрайство, купити фейковий лікарняний за 200-300 гривень буде неможливо.

Ідентифікація лікарів у веб-сервісі проводитиметься на підставі переданих МОЗ до ПФУ відомостей про заклади охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної практики.

Відтак, інформація у МОЗ накопичуватиметься на підставі даних Національної служби охорони здоров'я про укладені договори із закладами охорони здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини України Лікарня Пенсійний фонд України Медична реформа Медицина Олексій Гончарук
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