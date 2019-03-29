Вподобання у їжі можуть розповісти про психічні порушення

Австрійські вчені визначили зв'язок між антисоціальними рисами особистості і перевагами в їжі.

Вчені Інсбрукського університету імені Леопольда і Франца вивчали смакові вподобання 1000 людей і їх особистісні риси, пише Independent.

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Респонденти пройшли серію тестів для визначення антисоціальних рис особистості, включаючи садизм, нарцисизм і психопатію, а також вказали свої переваги в їжі.



Люди, які люблють гірку їжу, є більш жорстоками

Науковцям вдалося встановити, що ті респонденти, які віддавали перевагу чорній каві і в цілому продуктам харчування з яскраво-вираженим гірким смаком, були більш ворожими людьми. Крім того, ця група респондентів була схильна до повсякденного садизму і отримувала задоволення від помірного заподіяння болю іншим людям.

Дослідники додали, що крім чорної кави, респонденти з психопатичними і садистськими нахилами також любили вживати продукти з яскраво-вираженим смаком, такі як редис і селера.

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