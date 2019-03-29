Вподобання у їжі можуть розповісти про психічні порушення

564 Читать новость на русском
Про що можуть розповісти смакові вподобання
Про що можуть розповісти смакові вподобання / pixabay.com

Австрійські вчені визначили зв'язок між антисоціальними рисами особистості і перевагами в їжі.

Вчені Інсбрукського університету імені Леопольда і Франца вивчали смакові вподобання 1000 людей і їх особистісні риси, пише Independent.

Читайте також: Яких людей більше – добрих чи злих

Респонденти пройшли серію тестів для визначення антисоціальних рис особистості, включаючи садизм, нарцисизм і психопатію, а також вказали свої переваги в їжі.

кава
Люди, які люблють гірку їжу, є більш жорстоками 

Науковцям вдалося встановити, що ті респонденти, які віддавали перевагу чорній каві і в цілому продуктам харчування з яскраво-вираженим гірким смаком, були більш ворожими людьми. Крім того, ця група респондентів була схильна до повсякденного садизму і отримувала задоволення від помірного заподіяння болю іншим людям.

Дослідники додали, що крім чорної кави, респонденти з психопатичними і садистськими нахилами також любили вживати продукти з яскраво-вираженим смаком, такі як редис і селера.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Відмовилась від українського громадянства: зірка "Орла і решки" Жанна Бадоєва вразила заявою
сьогодні
3957
Теги: Психологія Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
1842
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
28 березня 16:50 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 815
Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
28 березня 14:27 Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
1058
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3262
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3657
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук