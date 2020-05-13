Вже не таке корисне: в морському повітрі знайшли тонни мікропластику

Екологи з Великобританії, Франції та Південної Африки виявили, що мікропластик засмічує не тільки океан, але й атмосферу. Хвилі прибивають пластик до берега, її найдрібніші частинки потрапляють в повітря, а звідти й в наші легені.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE.

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Науковці й раніше повідомляли, що морське повітря не таке вже й корисне. Насолоджуючись морським бризом, ми вдихаємо бактерії, віруси й сіль.

Тепер дослідники переконалися, що морське повітря містить ще один компонент: подрібнені частинки пластику. Це показали досліди в лабораторії: під лампою ультрафіолетового світла вчені спостерігали, як бульбашки розпилюють флюоресцентні речовини в повітря.

Екологи взяли проби на узбережжі Біскайської затоки у Франції й виявили в середньому 19 фрагментів пластика на кубометр морського повітря. За їхніми оцінками, у світі на берег викидається близько 136 тисяч тонн мікропластику.



Морське повітря містить мікропластик / unsplash.com

Мікропластик – що це? Мікропластик – це частинки менше 5 мм довжиною, пластикова тирса, яка через річки та каналізації потрапляє в океан, а звідти – в організм людини й тварин.

Нещодавно вчені зафіксували найвищий в історії вміст мікропластику на дні Середземного моря: 1,9 мільйона частинок на м².

Як впливає мікропластик на здоров'я?

Нині існує мало авторитетних досліджень про вплив пластику на організм людини. Вчені вважають, що вдихання цих мікрочастинок може порушити роботу легенів, підвищувати ризик ожиріння і раку, шкодити розвитку дітей.

Раніше ВООЗ повідомляло, що мікропластик у питній воді не є загрозою для здоров'я.

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