Як в Києві контролюватимуть людей на самоізоляції: відповідь КМДА

У столиці України працює Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими в легкій формі.

Про це розповів радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, повідомляє пресслужба КМДА.

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За словами Бондаренка, у Києві функціонує Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими, і правил обсервації людей, котрі повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19.

Він додав, що станом на 2 квітня у базі є близько 37 тисяч осіб.

"Це люди, які перетнули кордон, починаючи з 11 березня; особи, які захворіли на COVID-19 та ті, з ким контактували хворі", – пояснив Бондаренко.

Як в Києві контролюватимуть людей на самоізоляції

Радник Кличка пояснив, що телефоном спочатку виявляються контактні особи тих людей ,у яких зафіксували коронавірус.

Центр попереджає людей про необхідність самоізоляції.

"Окрім попередження про необхідність самоізоляції, також визначається, наскільки їм потрібна чи не потрібна допомога", – додав Бондаренко.

Він повідомив, що контроль за дотриманням режиму самоізоляції буде здійснюватися кількома шляхами.

"Перший шлях – телефонний контакт. Але людина має розуміти, що окрім телефонного дзвінка, до неї можуть приїхати додому та перевірити, наскільки вона дотримується режиму самоізоляції. До людини можуть приїхати як представники Національної поліції, так і представники, наприклад, житлово-експлуатаційних організацій, або лікарі первинної ланки,

– пояснили у КМДА.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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