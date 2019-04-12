Які смертельні хвороби можна підхопити з українських грошей

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Які смертельні хвороби можна підхопити з українських грошей
Які смертельні хвороби можна підхопити з українських грошей / Фото з вільних джерел

В Україні поступово впроваджують безготівковий проїзд. Це не лише економитиме людям час та гроші, а й може вберегти від низки небезпечних хвороб.

У Kyiv Smart City вирішили провести мікробіологічні випробування декількох найуживаніших повсякденних речей. Мова йде про купюру номіналом 1 гривня та жетон на метро.

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Аналізи проводилися у біохімічній лабораторії.

Координатор Ярослава Бойко зазначає: серед шкідливих бактерій були знайдені збудники стафілококу та патогенних ентеробактерій (найвідоміша з них – паличка Коха).

Стафілокок може призвести до запальних захворювань сечового міхура (наприклад цистит) і нирок, пневмонії, токсичного шоку.

 
Паличка Коха – чим небезпечна
Вона спричиняє туберкульоз – інфекційне захворювання. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, коли уражена людина кашляє чи чхає. Без належного лікування ця хвороба може бути смертельною.

Також аналіз показав, що, розраховуючись готівкою, можна підчепити атрофічний гастрит, перитоніт, плеврит, менінгіт, сепсис, дисбактеріоз та харчове отруєння.

Тому координатор радить користуватися карткою замість купюр.

Відомо, що лише до 31 жовтня 2019 року можна користування жетонами у підземці Києва. Надалі можна оплачувати проїзд тільки за допомогою електронних засобів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Інфекція Новини Києва
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