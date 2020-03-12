За недотримання карантину в Україні буде кримінальна відповідальність

За невиконання постанови уряду про карантин українцям загрожує кримінальна відповідальність. Про порушників карантину МОЗ звітуватимуть щодня.

У МОЗ розкритикували незакриття шкіл на карантин у Харкові. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві пригрозив тим, хто не виконує постанови Кабміну про карантин, кримінальною відповідальністю.

Актуально Де ввели карантин через коронавірус: список областей та шкіл

Міністерства і органи виконавчої влади будуть звітувати щодня МОЗ про стан виконання постанови про карантин. МОЗ передаватиме цю інформацію Кабміну. Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції, як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну,

– наголосив Ляшко.

У Харкові школи – поки не на карантині

Мер Харкова Геннадій Кернес вирішив не вводити карантин у міських школах. Очільник міста аргументував свої дії тим, що рівень захворюваності на ГРЗ – достатньо низький, батькам дітей ніде діти, та й взагалі – скоро канікули.



Не погодились з Кернесом у Харківській ОДА. Не погодились з Кернесом у Харківській ОДА. Голова облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив: усі навчальні заклади таки закриваються на карантин. І це рішення підлягає виконанню всіма органами на місцях.

Від керівників департаментів освіти та охорони здоров’я Харківської міської ради я отримав відповідь, що це питання буде переглянуто, оскільки їх рішення приймалося до того, як постанова Кабінету Міністрів була оприлюднена. Тому ми сподіваємося, що на мої зауваження Харківська міська рада зважить та прийме рішення, яке відповідатиме цій постанові,

– наголосив Кучер.

Загалом в області скасовано низку масових заходів. Спортивні події відбуваються без участі глядачів. Зараз вирішується доля матчу в Харкові за участі ФК "Шахтар". Швидше за все, він відбудеться при порожніх трибунах.

Важливо! З 12 березня по 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин: не працюють усі навчальні заклади, заборонені масові зібрання більше 200 осіб. Читайте детальніше: По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу