На тлі провалів і поразок: вперше за 10 років можуть скасувати пресконференцію Путіна

На тлі військових поразок Росії щорічна велика пресконференція російського диктатора Владіміра Путіна цього року не може відбутися. Ці традиційні заходи можуть перенести на 2023 рік.

За інформацією російських ЗМІ, у Кремлі розглядають варіант скасування щорічної пресконференції Путіна. Така подія може статися вперше за 10 років.

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Боїться питань про Херсон

Починаючи з 2012 року, підсумкова пресконференція Путіна проходила в грудні. Як зазначає російське ЗМІ, поки що немає остаточного рішення про те, чи проводити цього року пряму лінію. До того ж підготовка до заходу на даний момент ще не проводиться.

Зазначають, що при ухваленні остаточного рішення "враховуватиметься, зокрема, ситуація в зоні спеціальної військової операції".

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор. Військовий, який підіймав стяг, зізнався, що носив його під серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.

Зверніть увагу! За інформацією російських ЗМІ, здоров'я Путіна все частіше викликає занепокоєння у його оточення. Через онкологію у Путіна серйозні проблеми з травленням і останні кілька місяців він перебуває на жорсткій дієті.

У кремлівського диктатора лікарі фіксують напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота. Це своєрідні "бонуси" до хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу.

Ситуація у Херсоні: коротко

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях. Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

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